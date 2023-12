Mujeres con Bienestar Edomex: paso a paso de cómo obtener tarifa preferencial para el Mexicable

Este nuevo programa social incluye un apoyo económico bimestral y varios beneficios para las mujeres mexiquenses (X/@SEMOV_Edomex)

Con la llegada de Delfina Gómez Álvarez al gobierno del Estado de México, el programa social Salario Rosa se modificó a Mujeres con Bienestar, lo que trajo un cambio profundo a los servicios administrativos debido a que en la actualidad no sólo se trata de la ayuda económica, sino también de ayuda en otras áreas del desarrollo social.

Es por eso que la administración mexiquense anunció que, a partir del pasado viernes 29 de diciembre, las beneficiarias del programa tendrán una tarifa preferencial en el sistema de transporte público Mexicable ingresando en la Estación 4 Tablas del Pozo, ubicada en el municipio de Ecatepec.

No obstante, es importante mencionar que el gobierno local anunció que se tiene contemplado que este beneficio se extienda en las líneas 1 y 2 durante el primer semestre del próximo año; mientras que en las líneas 3 y 4 se espera contar con en el segundo semestre.

“(...) en el segundo semestre del próximo año, la tarifa preferencial se extenderá a las cuatro líneas que integran el Sistema de Transporte Masivo Mexicable, debido a que se requiere realizar actualizaciones tecnológicas en los sistemas de pago”

¿Cuál será la tarifa preferencial?

De acuerdo al titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov Edomex), Daniel Sibaja González, se descontarán 50 centavos a las mujeres beneficiarias del programa, por lo que no pagarán 9 pesos, sino 8 pesos con 50 centavos.

“El pasaje por persona en el Mexicable es de nueve pesos por viaje, pero con la tarifa preferencial se reducirá 50 centavos, es decir, se cobrará 8.50 pesos a las portadoras de la tarjeta ‘Mujeres con Bienestar’”

Paso a paso de cómo obtener el beneficio

No será necesario mostrar el Mexipase, sólo la tarjeta del programa social (X/@SEMOV_Edomex)

Asistir a la estación 4 Tablas del Pozo. Presentar ante la máquina de cobro la tarjeta de Mujeres con Bienestar, ya no será necesario presentar el mexipase. La máquina automáticamente descontará el precio del pasaje, por lo que es importante contar con saldo en la misma.

Es importante que desbloquees la tarjeta primero

En días pasados, las beneficiarias recibieron su primera ayuda de dos mil 500 pesos; sin embargo, algunas reportaron que en el intento de retirar dinero en algún cajero automático, éste bloqueó su tarjeta o sencillamente se la tragó.

Ante esto y para que también puedas utilizar tu plástico para abordar el Mexicable, es que la administración mexiquense recomendó a las 400 mil mujeres pertenecientes al programa social a desbloquear la tarjeta primero desde la página oficial de internet o mediante la aplicación -disponible para dispositivos Android-.

Aunado a esto, también recomendaron que las primeras veces que se retire dinero, se acuda a algunas de las sucursales de Financiera Bienestar: “Se les hace la invitación a NO ingresar sus tarjetas a cajeros automáticos pues si no están activadas, las retendrá y no hay sistema de reposición hasta el momento. Si no las has activado, sé paciente e intenta nuevamente”.

Algunas mujeres han reportado que sus tarjetas han sido rechazadas (X/@delfinagomeza)

Pese a que se menciona que por el momento no hay reposiciones del plástico, en caso de que sólo hayas sufrido el bloqueo de tu cuenta, se puso a disposición de las beneficiarias un número telefónico en donde operadores podrán orientar los pasos a seguir para volver a contar con el servicio completo de la tarjeta.

El número es 55 9370 0924.

Es importante destacar que este programa social también cuenta con atención médica, psicológica, veterinaria, legal, seguro de vida, servicios funerarios, además de inscripción a cursos y capacitaciones.