Mujeres con Bienestar Edomex: beneficiarias pagarán esta tarifa preferencial en el Mexicable

No será necesario mostrar el Mexipase, sólo la tarjeta del programa social. Foto: X/@SEMOV_Edomex

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov Edomex) dio a conocer que las beneficiarias del nuevo programa social ‘Mujeres con Bienestar’ tendrán tarifa preferencial en la estación 4 Tablas del Pozo de la Línea 1 del Mexicable (teleférico) en Ecatepec, por lo que sólo pagarán 8.50 pesos por viaje.

Te puede interesar: Mujeres con Bienestar Edomex: ¿Cómo desbloquear tu tarjeta en caso de bloquearla por error?

En un comunicado, Saniel Sibaja González, titular de la dependencia mexiquense, indicó que a partir del pasado viernes 29 de diciembre, las mujeres que cuenten con la tarjeta deberán mostrarla al ingresar a la estación y ya no será necesario pasar el Mexipase, pues el descuento se hará de manera directa.

“El pasaje por persona en el Mexicable es de nueve pesos por viaje, pero con la tarifa preferencial se reducirá 50 centavos, es decir, se cobrará 8.50 pesos a las portadoras de la tarjeta ‘Mujeres con Bienestar’”, señala el escrito de la Semov Edomex. Además, es importante recordar que en breve, las beneficiarias también contarán con tarifa preferencial en el Mexibús.

Te puede interesar: Mujeres con Bienestar Edomex: por qué se bloquea tu tarjeta tras retirar dinero en el cajero

Asimismo, se informó que este beneficio de tarifa preferencial que actualmente sólo está disponible para Tablas del Pozo en Ecatepec, se extenderá al resto de las estaciones de las líneas 1 y 2 del Mexicable durante el primer bimestre de 2024. “Con estas acciones se sigue el ejemplo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de servir a la gente sin intermediarios, con una nueva política pública donde los recursos se entregan de manera directa a las mujeres más necesitadas, dijo la Semov Edomex.

Este nuevo programa social incluye un apoyo económico bimestral y varios beneficios para las mujeres mexiquenses. Foto: X/@SEMOV_Edomex

¿Qué otros beneficios ofrece ‘Mujeres con Bienestar’ en Edomex?

Desde el 21 de diciembre comenzó a caer el primer depósito bimestral de 2 mil 500 pesos a las mujeres que recibieron su tarjeta en la primera etapa de este nuevo programa social anunciado en noviembre por Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México. En total, serán de cinco a seis depósitos por año, aunque vale recordar que en marzo-abril, el pago será doble debido a que habrá veda electoral y en ese tiempo se prohíbe la dispersión de apoyos económicos.

Te puede interesar: Mujeres con Bienestar: gobierno de Delfina Gómez benefició a 400 mil mexiquenses

También vale recalcar que las mujeres que no pudieron concretar su registro o que no fueron seleccionadas en esta primera etapa del programa podrán inscribirse en enero y febrero de 2024, por lo que deberán estar atentas a la nueva convocatoria; para ello deben cumplir con requisitos como vivir y tener domicilio en Edomex, tener entre 18 y 64 años, presentar condición de pobreza y carencia por acceso a seguridad social, y no ser beneficiaria de cualquier programa social federal, estatal o municipal que implique recibir apoyo monetario.

Además del apoyo económico -que puede retirarse con comisión en cualquier cajero automático-, la tarjeta ‘Mujeres con Bienestar’ también ofrece los siguientes beneficios:

Seguro de vida para la titular, cónyuge o concubino e hijos

Asistencia médica telefónica y telemedicina

Asistencia psicológica telefónica

Asistencia nutricional telefónica

Asistencia dental telefónica y presencial

Asistencia legal telefónica

Asistencia veterinaria telefónica y presencial para todas las mascotas de la familia

Asistencia financiera

Asistencia funeraria para la titular, cónyuge o concubino e hijos

Centro de capacitación digital y certificación

Descuentos para el Bienestar en transporte público, farmacias, artículos escolares, línea blanca, electrodomésticos, materiales de construcción, zapaterías y papelerías