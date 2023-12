De su salida de ESPN a su llegada TUDN: Las principales polémicas de Faitelson a lo largo del 2023

El conocido periodista deportivo generó todo tipo de controversia a lo largo del 2023. Foto: Jesús Avilés

El ahora miembro de TUDN fue uno de esos personajes que dio de que hablar a la escena deportiva en México durante este 2023, por sus siempre polémicas en X (antes Twitter) o por cambio de televisora, hecho que causó revuelo en el mundo deportivo.

Te puede interesar: David Faitelson juzgó la salida de Dinenno y Fernández en Pumas: “A fuerza, ni los zapatos”

Es por ello que en Infobae México nos dimos a la tarea de recapitular lo mejor y lo más polémico del famoso cronista deportivo durante este 2023. Fiel a su estilo, este presente año estuvo marcado de varios momentos que posicionaron al uno de los grandes alumnos de José Ramón Fernández en tendencia.

Faitelson nació en Israel y relató como todas las casas de aquel país cuentan con un 'búker'. Foto. FB/David Faitelson

El año empezó de manera movida para el ex ESPN, pues cuando todavía estaba en el Líder Mundial en Deportes, este recordó el famoso golpe que le tundió el ex Gobernador de Morelos y ex jugador del América, Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, como muestra de respeto a su figura como deportista, Faitelson perdonó aquel golpe en el puerto de Veracruz y enalteció la carrera del Temo, no sin antes lanzar un dardo por su paso por la política mexicana.

Te puede interesar: “La marimorena”: así fue la vez que David Faitelson cantó villancicos en un programa EN VIVO

“Para mis apreciados, finos, educados y siempre queridos seguidores. Hay que felicitar a Cuauhtémoc Blanco @cuauhtemocb10 por su cincuenta aniversario. Se está haciendo viejo ‘El Cuau’. Mi deseo es que deje pronto la política y vuelva al futbol. Lo necesitamos”, redactó Faitelson.

Faitelson le pide a Cuauhtémoc dejar la Política. Crédito: Captura X@@DavidFaitelson_

Ese fue el primero de varios pasajes dentro de este 2023 donde Faitelson fue protagonista. En febrero de este año, el también ex TV Azteca protagonizó uno de de los momentos más emotivos entre colegas del medio deportivo, pues celebró la reaparición de André Marín quien durante este año se ausentó de su entonces cadena por graves problemas de salud.

Te puede interesar: ¡Ya llovió! ‘Warrior’ comparte una emotiva FOTO con David Faitelson hace 25 años

“Me da muchísimo gusto ver el regreso de André Marín a la pantalla. Enhorabuena, André: mostraste tú fortaleza y personalidad. La televisión deportiva mexicana ha recuperado, sin duda, a uno de sus grandes exponentes...”, señaló sobre su colega a quien más se encontraría en el camino de San Ángel.

Faitelson celebró la reaparición de André Marín (captura YouTube ESPN Deportes/ Twitter/ @FOXSportsMX)

Posteriormente, en marzo, Televisa anunciaría una bomba para el medio deportivo nacional, pues crearían el programa Tercer Grado Deportivo donde se sumarían personalidades de la talla de André Marín, Majo Gonzales, Marion Reimers, Alberto Lati y la gran sorpresa, David Faitelson.

Este hecho que inicio como una invitación a debatir de manera sana y como invitado, desencadenaría una serie de hechos para los siguientes meses del 2023. En abril, Faitelson se defendió en un polémico video asegurando que no “era como otros” por lo que en ese momento aseguraba que era fiel a ESPN.

“Para los que me acusan de traidor por mi aparición en Televisa... No se confundan, yo no soy como otros (...) Traición, me gustaría hablar de la palabra traición, porque ahora la escucho muy seguido, cuando estoy a punto de empezar un programa del Grupo Televisa; primero tienen que entender una cosa, yo no trabajo para Televisa, no cobro un solo centavo con Televisa, nada, mi contrato es con ESPN (...) ellos son los que controlan mis ingresos, yo no puedo cobrar en otra parte, que les quede bien clarito; número dos, a mí ESPN me está prestando, por cuatro programas únicamente, ese fue el acuerdo, así que no me vengan con que yo fui a buscar a Televisa”, dijo en su momento.

Los televidentes esperan ya verlo en un programa de TUDN.

Los meses corrieron y mantuvo su palabra en ese momento, pues se mantuvo todavía presentados en ESPN y fiel a su forma de hacer periodismo. Mayo fue un mes lleno de temas protagonizados por Faitelson, pues se encaró en palabras con Hugo Sánchez y con el Canelo Álvarez.

El primero de estos aseguró que a David “muchas veces lo han callado”, posteriormente nuevamente cuestionaría la legitimidad de Saúl Álvarez como pugilista al asegurar que “era una mentira” por enfrentarse a Jon Ryder.

El ex futbolista expresó su desacuerdo y enojo contra Faitelson por sus declaraciones sobre la final

Sin embargo, lo más significativo en ese entonces fue que Faitelson volvió a tocar el tema de TUDN cuando ya las olas se estaban calmado, pues a través de un mensaje de X aseguró que uno de los programas de mayo era su último dentro de Televisa, pero no fue así y solo quedo como un desliz momentáneo.

Los meses de junio, julio y agosto pasaron con normalidad, Faitelson se mantenía en ESPN y colaboraba como invitado en Tercer Grado Deportivo, sin embargo, diversas fuentes empezaban a rumorar algo que al final sería verdad, pues aseguraban que el hijo prodigo de José Ramón Fernández (hablando en la televisión) estaba empezando a negociar con la empresa de Emilio Azcárraga.

Al cierre de septiembre se empezó a dar por hecho dicha noticia y no sería hasta octubre, cuando la bomba estaría acompañada de André Marín y David Faitelson, pues ambos icónicos símbolos de la escuela de José Ramón se unirían a Televisa Univisión para trabajar en los nuevos contenidos que alista el canal de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, la Copa América y la Eurocopa 2024.

Así presentaron al periodista deportivo en TUDN. Crédito: Youtube @DavidFaitelsonOficial

Su primera mensaje de Faitelson fue para agradecer a ESPN por albergarlo por más de un lustro en su pantalla. Sin emabargo, uno de los momentos más esperados por todos los seguidores del balompie mexicano era la despedida de José Ramón Férnandez.

En el icónico programa, Cronometro, el padre periodístico de Faitelson le deseó suerte de manera mesurada y con un notable sentimiento de emotividad: “Yo te deseo lo mejor, deseo que te vaya muy bien. Que triunfes, si aquí hay tiburones, allá habrá más tiburones. Te deseo éxito porque te estimo”, dijo.

José Ramón Fernandez y David Faitelson se despiden en vivo, Faitelson ha decidido cambiar de televisora. Crédito: ESPN

En una entrevista con Jorge Burro Van Rankin para el programa Desencajados de YouTube Caliente TV, Faitelson aceptó que le dolió que Joserra no se haya despedido adecuadamente de él pese a todos los años en los que trabajaron juntos. En ESPN fueron 16 años, pero desde TV Azteca estuvieron juntos en la exitosa época de Los Protagonistas.

Ya acabada una etapa en ESPN, Faitelson en noviembre se sumaría a TUDN y protagonizaría un vuelco en los medios deportivos, en su llegada a Televisa aseguró que se le contrato para “hablar las cosas como son” y reiteró que se le daría total independencia para hablar frente a la audiencia de San Ángel y Chapultepec.

El periodista aseguró en entrevista con Sandra de la Vega que no podrá ganarle en el rating a Martinolli y Luis García. Crédito: YouTube La Capitana

Dentro de su estadía en Televisa, Faitelson ha dado de que hablar por sus comentarios y señalamientos de competencia con sus colegas y amigos de Azteca, Martinoli y Luis García, sin embargo, los del Ajusco han reiterado que “no hay tal competencia” porque primero tendría que haber una disputa.

A falta de menos de un mes que concluya el presente año, parece ser que este 2023 ha sido uno de los más movidos para el conocido líder de opinión deportivo.