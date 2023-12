Xóchitl Gálvez viaja a Texcaltitlán tras masacre por cobro de piso: “Todos los comerciantes eran extorsionados”

Xóchitl Gálvez aseguró que el gobierno federal debe modificar su estrategia de seguridad. EFE/José Méndez

Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata del PRI, PAN y PRD a la Presidencia de la República, visitó la comunidad de Texcapilla, ubicada en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México, a poco más de dos semanas de que ocurrió un enfrentamiento entre campesinos e integrantes de la organización criminal La Familia Michoacana, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas, de las cuales 10 eran delincuentes.

En un video publicado en su cuenta de X, antes Twitter, la precandidata presidencial detalló que durante su visita a la comunidad mexiquense se reunió con pobladores y campesinos, con quienes confirmó que “prácticamente todos los comerciantes” eran extorsionados.

Detalló que de acuerdo con los pobladores, los grupos criminales les exigen un pago de 10 mil pesos para poder trabajar “un pedacito de tierra”, lo que se volvió “insostenible”.

Agregó que no sólo los productores de alimentos como el haba y la avena son extorsionados, sino que la exigencia de un pago se extendía a comerciantes de pollo y carne.

“He estado recorriendo las comunidades y he podido platicar con comerciantes, con pobladores, con campesinos, con productores de haba, con productores de avena, realmente me confío ver lo que todos sabíamos, el cobro de piso, 10 mil pesos por un pedacito de tierra era ya insostenible, pero también me dicen que pasaba con el pollo, con la carne, prácticamente todos los comerciantes eran extorsionados”, dijo en el video.

En la misma publicación, Gálvez Ruiz indicó que los pobladores de Texcapilla llevan años viviendo “a merced del crimen organizado”, por lo que resaltó que la petición es que el gobierno no los deje solos.

“La gente de Texcapilla me pide que volteemos a ver lo que les pasa, que ya son años que toda la región está a merced del crimen organizado. La petición de todos ellos es que no los dejemos solos”, escribió en la red social.

La precandidata presidencial se reunió con pobladores, comerciantes y productores Crédito: Twitter Xóchitl Gálvez

¿Qué pasó en Texcaltitlán?

El 8 de diciembre pasado, civiles y agricultores de Texcaltitlán se enfrentaron con integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana, quienes intentaron incrementar el pago por derecho de piso y los amenazaron con asesinar a pobladores del mismo municipio si no aceptaban la nueva cantidad.

Esto, generó que los habitantes atacaran a los criminales con machetes, hoces y palos, entre otros objetos, a pesar de que los delincuentes portaban armas de alto calibre.

Debido al enfrentamiento fallecieron 14 personas, de las cuales 10 eran integrantes del grupo criminal y cuatro eran civiles.