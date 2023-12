Galilea Montijo siente culpa por ser madre y esta es la razón

Galilea Montijo tiene un hijo llamado Mateo. (Instagram: @galilamontijo)

El amor de madre, de acuerdo a dichos y refranes populares en México, es el más grande que puede existir dentro de las relaciones entre seres humanos pues es considerado como el “más sincero” de todos los que uno puede recibir a lo largo de la vida y por parte de otras personas.

Sin embargo, el hecho de convertirse en mamá, gracias a todo lo que implica, no es fácil pues no sólo es el proceso de parto, sino que también conlleva el hecho de mantener económicamente, educar, amar y proteger a los hijos, en ocasiones para toda la vida, pues incluso siendo adultos muchos recurren a la protección de mamá cuando las cosas se “ponen difíciles”.

Asimismo existen dificultades durante todo el proceso de maternidad que van apareciendo dependiendo de cada mujer y sus necesidades u objetivos en la vida, tal es el caso de Galilea Montijo quien contó que debido a algo relacionado con sus metas se generó una culpa hacia su hijo Mateo en el momento exacto en que se convirtió en madre.

La conductora tiene un sentimiento de culpa que surgió tras convertirse en mamá Crédito: YouTube: Unicable

Pero cuál es este sentimiento de culpa que corroe a Galilea Montijo desde hace algunos años. De acuerdo a las propias palabras de la conductora de televisión (que compartió durante una emisión del programa Netas Divinas) desde el momento en que se convirtió en madre surgió una sensación que no la dejaba en paz.

Resulta que empezó a tener culpa porque tenía la necesidad y el gusto por continuar “saliendo” a trabajar mientras el pequeño Mateo crecía pues a consecuencia de sus metas y tareas laborales ella tenía que “abandonarlo” en casa perdiéndose diferentes momentos importantes en la vida del menor de edad.

Estas fueron las palabras exactas de Galilea Montijo:

“Las que somos mamás y trabajamos, no me van a dejar mentir, siempre existe esta culpabilidad, yo sí me siento muy culpable de salir a trabajar y de perderme muchas cosas por ejemplo de Mateo... de la tarea o de una fiesta con el niño, no dejo de sentirme culpable y es espantoso, a pesar de que por otro lado lo digo estoy trabajando para él y por él”.

Las imágenes que compartió Galilea junto a Mateo, su hijo. (IG: galileamontijo)

Por otra parte ella confesó que el salir a trabajar no era exclusivamente por y para Mateo, sino que también lo hacía por ella misma pues así tenía un crecimiento personal y laboral además de que “no se aburre en casa”.

Asimismo dentro del tema que compartió Galilea Montijo salió a la plática el hecho de la comparación con aquellas personas que anteriormente se convirtieron en mamás cuando no existía la tecnología para estar al pendiente de los hijos a través de las videollamadas por mencionar un ejemplo.

“Yo no me imagino a esas mamás que, por ejemplo mi mamá que se salía a trabajar, no había un celular donde por lo meno una videollamada estás atenta a las cámaras, no sé cómo manejaban la culpabilidad y no sólo eso la angustia, pasaba algo y tenías que esperarte a que llegara”, contó la conductora de televisión.

Galilea Montijo se comparó con su mamá. @galileamontijo)

Galilea Montijo contó a su hijo Mateo que ella tenía nuevo novio

Es bien conocido por todos que Galilea Montijo comenzó a salir con el modelo español Isaac Moreno. Pero la noticia no es igual para todos pues el impacto que podría generar en sus dos hijastros y su hijo Mateo podría acabar en desastre, especialmente por el menor de ellos que es fruto de su matrimonio con el empresario Fernando Reina.

Esto fue lo que comentó la conductora al respecto:

“En el momento en que yo se lo platiqué a mis tres niños, porque lo primero que hice fue hablarlo con ellos, el grande me dijo ‘está bien Gali`, el segundo me dijo ‘está bien, Gali’... Mateo todavía está dudoso, lo sigue digiriendo”.