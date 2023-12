Torre de marfil, ruega por ellos: un grupo de tías reza el Rosario con ayuda de Alexa y el VIDEO se vuelve VIRAL

Adiós a las rezadoras oficiales, la bocina de Amazon tmb puede conducir el Rosario. Crédito: ivanrizo3 (tiktok)

Uno de los aparatos tecnológicos más usados y más populares de la actualidad son sin duda las bocinas inteligentes. Y de entre otras ellas las más populares son las Alexa o echo dots de Amazon. Dichos artefactos son capaces de responder a tus llamados, obedecer tus órdenes y suplir el papel de un asistente. Son varias las tareas que se pueden llevar a cabo con ellas, además de escuchar música, sin embargo, una nueva e inesperada función se ha vuelto tendencia en las redes sociales.

A través de TikTok se convirtió en viral un video corto que alcanzó poco más de las 4 millones de reproducciones en dicha red social. Y es que no es para menos. El audiovisual revela cómo nuestras tías finalmente le han encontrado un uso profesional a las bocinas Alexa, usándolas para funcionar como las rezadoras oficiales del Rosario.

Alexa de Amazon. (foto: Al Día News)

“Le piden a Alexa que rece el Rosario”, dice el TikTok mientras se observa cómo en una casa mexicana está un grupo de personas sentadas frente a un cuadro enorme de la Virgen de Guadalupe, mientras atienden a las instrucciones de la bocina inteligente que dice “Gloria al padre, gloria al hijo y al espíritu santo”, y el resto responde “como era en un principio ahora y siempre...”, y seguramente ya saben qué más sigue.

“Y hasta eso no lo hace tan mal, eh”, indica la descripción de la publicación realizada originalmente por el usuario Iván Rizo. Y es que de hecho, se puede escuchar como las instrucciones de la bocina vienen acompañadas de una música dulce de fondo que ameniza todo el ejercicio religioso.

¿Y luego vienen los tamales?

¿Tus tías también son tan modernas? Crédito: ivanrizo3 (tiktok).

“¿Qué tan modernas son tus tías?”, se pregunta el video que se volvió la sensación entre los navegantes de la red. Adiós a tener que depender de aquella rezadora profesional que siempre quiere llevarse el protagonismo en todos los Rosarios de la colonia: “Y mi abuela haciéndonos buscar a una rezadora con 3 días de anticipación”, dijo un usuario en los comentarios.

“Alexa al final: no se vayan a ir, les vamos a pasar un postrecito”, “Las rezadoras viendo competencia”, “Alexa: el que no rece no le van a dar tamal”, “Alexa en velocidad 2x para terminar más rápido y entrarle a los tamales”, “Si en mi velorio no está Alexa dando el rosario no quiero morirme”, “Que mi mamá no vaya ver este vídeo porque es capaz de pedirme una Alexa como con su tablet”, dieron algunos usuarios.

Sin embargo, más allá del humor, algunos observaron la real utilidad de esta función en Alexa: “Para mucho adulto mayor es una ayuda que no imaginan estoy por darle a mi abuela una así tendrá con quien rezar y pedirle sus canciones de antaño”.