¡No lo perdonaron! Raymundo Fulgencio es presentado como nuevo jugador de Atlas, proveniente de Tigres

Raymundo Fulgencio ya con Atlas Foto: X/@AtlasFC

Luego de ser un factor para que Tigres no pudiera levantar su novena estrella, mucho se habló y cuestionó en el club felino por parte de la afición si permitirían que la falla que costó el título ante América quedaría en el olvido, los aficionados presionaron a la directiva de tomar cartas en el asunto en la situación de Raymundo Fulgencio en el club.

Te puede interesar: Juan Brunetta: esto es lo que ganará el nuevo refuerzo de Tigres

La llegada de Juan Brunetta, procedente de Santos, obligó al equipo a buscarles espacio a los jugadores con los que han decidido no contar para la siguiente campaña y Fulgencio fue el primero en la lista quién llega en calidad de préstamo a su nuevo club los rojinegros del Atlas.

El “Rayo” llega en calidad de préstamo por un año, buscando tener tiempo en la plantilla, en sus estadísticas suma 6 goles en el máximo circuito a sus 23 años, coleccionó como miembro de la plantilla felina una liga, una copa de campeones de la CONCACAF y un campeón de campeones.

Te puede interesar: ¡Oficial! Juan Brunetta se une a Tigres tras despedirse de Santos Laguna

Los rojinegros no dudaron en celebrar su incorporación en la plantilla con dos publicaciones de bienvenida en su cuenta de X en donde muestran al jugador ya integrándose en el trabajo del equipo rumbo al inicio de la liga el próximo 12 de enero y en su primer partido el 14 de enero a domicilio frente a Necaxa.

Fulgencio expulsión foto: Mexsport

Por su parte los Tigres de la UANL no prepararon ninguna despedida en redes sociales para la salida de su jugador, cosa que ha llamado la atención entre los internautas y los comentaristas deportivos se especula que los directivos están realmente enojados con el jugador por su infantil expulsión que fue el factor principal para que Tigres no pudiera hacer algo más en la final de vuelta. Por lo que mejor resaltaron la llegada de Brunetta jugador del que dicen es su nueva joya y los llevará por la senda del triunfo con miras a levantar su novena estrella.

Julián Quinones, izquierda, anota el primer gol del América en contra de Tigres durante la final del fútbol mexicano, en el partido de vuelta en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, el domingo 17 de diciembre de 2023. (AP Foto/Fernando Llano)

No es la primera vez que Tigres ha cedido a sus jugadores que no cumplen con sus expectativas a otros equipos, aunque a veces no sale del todo bien este tipo de situaciones porque llegan a adaptarse bien a sus plantillas que toman un nivel muy diferente al que presentaban al jugar en Tigres, como lo fue el caso de Julián Quiñones que no término de convencer a Ricardo Ferreti, migró a Atlas y fue bicampeón o en lo más reciente Igor Lichnovsky, salió de Tigres por la puerta de atrás y acaba de ser campeón con América.