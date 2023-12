Expo Profesiográfica 2024 IPN: cuándo inicia y qué carreras puedes estudiar en el politécnico

Conoce la oferta educativa del IPN en la Expo Profesiográfica 2024 Crédito: Cuartoscuro

Elegir una carrera profesional nunca es fácil, y más cuando eres un joven con ambiciones o que aún no tiene definido su futuro, por lo que alguna ayuda extra no está de más. Si tu interés es estudiar en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), pero aún no defines qué carrera, la Expo Profesiográfica 2024 será de gran ayuda.

La Expo Profesiográfica es un evento que realiza el IPN para orientar a todos los aspirantes que pretenden realizar sus estudios de nivel media superior o superior, para ello lleva a cabo una serie de exposiciones en donde alumnos y plantel docente de las diferentes licenciaturas e ingenierías dan información de las modalidades académicas y el perfil de egreso.

Este evento tiene como objetivo ayudar a quienes están por iniciar sus estudios en nivel media superior o superior, así conocer en qué planteles se ofertan las diversas carreras, los requisitos de ingreso así como las modalidades de titulación.

¿Cuándo es la Expo Profesiográfica IPN 2024?

Por medio de redes sociales, el Politécnico invitó a los interesados en participar en la edición 2024, la cual se llevará a cabo en los meses de enero y febrero de 2024.

Cuáles son los requisitos para la Beca de Transporte IPN (Twitter/ @COMIPEMSOFICIAL)

Las asesorías para el nivel medio superior será del 11 al 21 de enero, mientras que para conocer las carreras del nivel superior será del 25 de enero al 5 de febrero.

Lugar: Centro Cultural “Jaime Torres Bodet” y Plaza “Lázaro Cárdenas” de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos. Cabe recordar que para ingresar al evento las personas tienen que realizar un registro en línea para tener ingreso al evento, también tendrán derecho de hacer un examen de simulación y probar sus conocimientos antes de concursar por un lugar para alguna escuela del IPN.

Conforme la fecha esté más próxima el IPN compartirá el enlace en donde podrás realizar tu registro para acudir al evento del IPN.

A continuación encontrarás la lista de carreras que oferta el IPN. Cabe recordar que esta institución académica se distingue por especializarse en el área de las ciencias exactas y naturales.

Carreras Nivel Superior IPN

Área de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas

Ingeniería Aeronáutica

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Biomédica

Ingeniería Biónica

Ingeniería Bioquímica

Ingeniería Biotecnológica

Ingeniería Civil

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería en Alimentos

Ingeniería en Computación

Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica

Ingeniería en Control y Automatización

Ingeniería en Energía

Ingeniería en Informática

Ingeniería en Inteligencia Artificial

Ingeniería en Metalurgia y Materiales

Ingeniería en Movilidad Urbana

El IPN invitó a su Expo Profesiogrática 2024 para orientar a aspirantes (X/ @IPN_MX)

Ingeniería en Negocios Energéticos Sustentables

Ingeniería en Robótica Industrial

Ingeniería en Sistemas Ambientales

Ingeniería en Sistemas Automotrices

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Ingeniería en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes

Ingeniería en Transporte

Ingeniería Farmacéutica

Ingeniería Ferroviaria

Ingeniería Fotónica

Ingeniería Geofísica

Ingeniería Geológica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Matemática

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería Petrolera

Ingeniería Química Industrial

Ingeniería Química Petrolera

Ingeniería Telemática

Ingeniería Textil

Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica

Ingeniero Arquitecto

Licenciatura en Ciencia de Datos

Licenciatura en Ciencias de la Informática

Licenciatura en Física y Matemáticas

Licenciatura en Matemática Algorítmica

Ciencias Médico Biológicas

(Foto: TW/@IPN_MX)

Licenciatura en Biología

Licenciatura en Enfermería

Licenciatura en Enfermería y Obstetricia

Licenciatura en Nutrición

Licenciatura en Odontología

Licenciatura en Optometría

Licenciatura en Psicología

Licenciatura en Trabajo Social

Médico Cirujano Homeópata

Médico Cirujano Partero

Químico Bacteriólogo y Parasitólogo

Químico Farmacéutico Industrial

Ciencias Sociales y Administrativas

Contador Público

Licenciatura en Administración Industrial

Licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial

Licenciatura en Archivonomía

Licenciatura en Biblioteconomía

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Mercadotecnia Digital

Licenciatura en Negocios Digitales

Licenciatura en Negocios Internacionales

Licenciatura en Relaciones Comerciales

Licenciatura en Turismo

Licenciatura en Turismo Sustentable

Cabe recordar que no todas las licenciaturas e ingenierías que oferta el IPN son de modalidad escolarizada, existen algunas que se imparten a distancia, otras más tienen la opción de modalidad mixta; dependerá de las inquietudes e intereses del aspirante que desee estudiar esta carrera.