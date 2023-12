Día de los inocentes: anuncian concierto falso de Lady Gaga en México y los fans estallan

Ante los rumores de concierto de Lady Gaga en México, los fans explotaron por una cruel broma REUTERS/Mario Anzuoni

Este 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes y las bromas están a la orden del día. Ni los fans de los conciertos se han salvado de las malas jugadas por parte de fuentes expertas en el tema. Es bien sabido que la industria de los espectáculos musicales en vivo es bastante fuerte en México.

Apenas el año pasado, artistas internacionales de la talla de Taylor Swift, Billie Eilish, Paul McCartney y Blackpink dieron monumentales shows en la Ciudad de México. Del mismo modo, ya se han confirmado conciertos para 2024, de cantantes como Karol G y la Madonna.

Los boletos son bastante caros y los anuncios de conciertos suelen paralizar internet, por esta razón, parece ser un tema que apasiona a más de uno. La última broma que sacudió a los fans mexicanos de la música fue el falso anuncio de un concierto de Lady Gaga.

¿Quién hizo la broma de Lady Gaga en la Ciudad de México?

Así fue la broma de Lady Gaga en México crédito: Twitter/ailoviutl

Una cuenta de X, antes Twitter llamada “ailoviutl” especializada en conciertos sorprendió esta mañana 28 de diciembre a sus miles de seguidores al dar un anuncio “oficial” sobre el esperado regreso de Lady Gaga a nuestro país. Y es que dicha cuenta es referente con respecto a adelantos y exclusivas sobre conciertos.

La mencionada cuenta ha dado anuncios muy importantes sobre la llegada de nuevos conciertos al país, por lo que su anuncio sobre la intérprete de Bad Romance y Poker Face emocionó a los que comenzaron a leer su publicación.

Según la cuenta, Lady Gaga se presentaría en el Foro Sol de la Ciudad de México, en septiembre del 2024 y como parte de su gira mundial Chromatica Ball Tour, misma que ha recorrido importantes estadios de Europa y Estados Unidos.

Los fans de Lady Gaga se sintieron decepcionados de que el anuncio fuera una broma REUTERS/Mike Blake

Del mismo modo, anunciaron fecha y horario para ventas, preventas, tarjetas con la que tendrías promociones y hasta adelantaron que publicarían precios de boletos muy pronto. Para la mala fortuna de los denominados little monsters, la cuenta de Twitter cerró su publicación con el mensaje: “Feliz día de los inocentes”.

“Sí me la creí. ¿Pero hay esperanzas?”, “Esta es la broma más cruel que he visto hoy”, “De muy mal gusto la broma por cierto”, “Te dejaré de seguir”, “No jueguen así con mis sentimientos”, “Se pasaron”, “Eso sí no se hace”, fueron algunos de los comentarios que los internautas escribieron en las redes sociales.

Y es que Lady Gaga es una de las artistas más pedidas en nuestro país y, de hecho, desde hace algunos meses los rumores sobre su regreso no dejan de encender las alarmas de los fans.

Lady Gaga sí podría volver a México en 2024

Lady Gaga podría volver a CDMX en noviembre o diciembre del 2024 REUTERS/Henry Nicholls TPX IMAGES OF THE DAY

A manera de disculpas, la cuenta “ailoviutl” escribió otra publicación donde dio detalles acerca de la posible llegada de “Mother Monster” a México, asegurando que, pese a la broma y los rumores, sí es altamente probable su regreso.

La cuenta escribió: “Y ya hablando en serio, claro que la posibilidad es latente. No ha habido actualizaciones pero todo indica que aún no se cierran las negociaciones, al menos todo está muy hermético. Lo último que se tenía de información era Foro Sol o Azteca para fines de año, específicamente los últimos dos meses”.

Y añadieron: “No habría Verified Fan, así que la preventa iría con un banco en particular: Citibanamex o HSBC. En caso de alguna nueva información se las comparto, qué más quisiera filtrarles la fecha exacta o confirmarles al 100% pero va muy lento todo. Créanme, estoy insistiendo y trabajando para traerles algún rango de fechas y la confirmación”.