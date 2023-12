Así elogió Hugo Sánchez al Chucky Lozano por su carrera deportiva

Hugo Sánchez enalteció la carrera del Chucky Lozano Foto: Cuartoscuro

En la actualidad, uno de los mejores jugadores del futbol mexicano es Hirving Chucky Lozano, el delantero del PSV Eindhoven retomó su nivel tras volver a la Eredivisie de Países Bajos, y es que luego del bajo rendimiento que tuvo en su última etapa con el Napoli, el Chucky se reencontró con el gol para romper récords con su club.

La manera en la que Hirving ha podido recuperarse de fuertes lesiones y de algunos periodos de inactividad llevaron a Hugo Sánchez a llenarlo de elogios por lo que ha conseguido hasta este punto de su carrera deportiva. El Pentapichichi se animó a enaltecer la trayectoria de Lozano en el futbol mexicano.

Como parte de las entrevistas que Hugo Sánchez hace para su segmento de ESPN en Hugo Sánchez Presenta, el comentarista deportivo viajó a Países Bajos para charlar con el Chucky. Fue por medio de redes sociales que compartió detalles de su encuentro con el jugador de 28 años.

“En mi viaje a Países Bajos también me reuní con @HirvingLozano70, el mexicano del PSV, con quien charlé para uno de los episodios de Hugo Sánchez Presenta, sólo por Star+”, redactó en su cuenta oficial de X (antes Twitter), además acompañó la publicación con una fotografía de su encuentro.

¿Qué dijo Hugo Sánchez del Chucky Lozano?

El comentarista de ESPN recordó cómo el canterano de Pachuca inició su carrera profesional (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

En el adelanto de la entrevista que tuvo con Lozano, Hugol se expresó positivamente del delantero, razón por la cual el canal oficial del PSV aprovechó para entrevistar a Hugo Sánchez y preguntarle sobre Lozano.

El comentarista de ESPN recordó cómo el canterano de Pachuca inició su carrera profesional hasta este punto que atraviesa. Fue por ello que enalteció su carrera en el futbol mexicano. Hugo Sánchez compartió la alegría que le da el ver a Hirving consolidado como una figura de su club, razón por la cual lo llenó de elogios, así lo expresó el exdelantero del Real Madrid:

“Tuve la oportunidad de conocer a Hirving jovencito, cuando está iniciando su etapa como futbolista en Pachuca, y vi el crecimiento de Hirving y me da mucho gusto que siga consiguiendo cosas importantes”

Por otra parte, el exseleccionado nacional también apuntó las cualidades de Lozano en la cancha y cómo es que eso le permitió aumentar su valor en el mercado de fichajes. Y es que, cuando salió del Napoli su transacción con el PSV estuvo valuada alrededor de 40 millones de euros, por ello Hugo Sánchez lo halagó.

el exseleccionado nacional también apuntó las cualidades de Lozano en la cancha y cómo es que eso le permitió aumentar su valor en el mercado de fichajes (Foto: Reuters)

“Ha madurado mucho y a parte ha mejorado. Es un jugador desequilibrante, es el mexicano mejor valorado de la actualidad y en la historia”, expresó.

La vez que Chucky Lozano confesó la falta de “conexión” con el Tata Martino

Durante el Mundial de Qatar 2022 la selección mexicana vivió uno de los peores momentos en su historia en estos torneos, por lo que la afición salió enojada y decepcionada de este suceso. No solo el público lamentó la actuación del Tri de Gerardo Tata Martino, sino también los jugadores.

Uno de ellos fue el Chucky, quien en la charla con Hugo Sánchez reveló la falta de conexión y trabajo en equipo, por lo que trajeron como consecuencias esos resultados negativos. Y es que los problemas no solo surgieron en el Mundial de Qatar, sino que desde antes ya había ciertas diferencias con el entrenador.

“Con el Tata no había ninguna conexión; el modo de manejar a la Selección, para mí, no lo vi muy bien y ahí están los resultados. No fue lo adecuado y cuando surgieron los problemas, cuando nos ganó Estados Unidos, el Mundial fue la gota que derramó todo, pero ya desde antes estaba difícil”, reveló el Chucky.