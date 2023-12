Por qué para Javier Alarcón la llegada de Alexis Vega a Cruz Azul es un “riesgo”

El periodista deportivo se pronunció en favor de la posible llegada de Alexis Vega a Cruz Azul (X/@Javier_Alarcon_ - Cuartoscuro)

Días después de que finalizó el torneo de Apertura 2023 con la coronación de las Águilas del América, los movimientos en las plantillas de los equipos de la Liga MX han sido más frecuentes. Cruz Azul es uno de los equipos que más reflectores ha acaparado e, incluso, podrían incorporar a Alexis Vega, situación de la que habló Javier Alarcón.

El periodista deportivo de Imagen es un reconocido seguidor del cuadro de La Máquina de la Cruz Azul. En ese sentido, no dejó pasar la oportunidad para pronunciarse sobre en torno a la posible llegada del número 10 de las Chivas a La Noria. Si bien reconoció en el movimiento un posible beneficio, no dejó de ser crítico.

“Alexis Vega. Pros: a tope es garantía. Solo Rotondi ataca por izquierda. Busca revancha y es en México/Norteamérica el Mundial. Contras: Rodillas lastimadas ¿habrá entendido sus indisciplinas? Intermitente. Tiene su riego, pero debe aportar en Cruz Azul si es que se cierra”, escribió en su perfil verificado de la red social X, antes Twitter, @Javier_Alarcon_.

Alexis Vega podría ser nuevo refuerzo de Cruz Azul (Twitter/Alexis Vega / Cruz Azul)

Cabe mencionar que, en el semestre más reciente, la trayectoria de Alexis Vega volvió a experimentar un incidente que puso en duda su profesionalismo deportivo. Y es que fue suspendido de manera indefinida por la directiva del rebaño tras, supuestamente, haber permitido el ingreso de personas ajenas a la concentración al hotel donde se hospedó el plantel tapatío durante su visita a Toluca en la temporada regular.

De igual manera, el incidente fue el detonante del descontento entre los aficionados, pues semanas antes habían comenzado a criticar y señalar una notable disminución en el nivel competitivo que Alexis Vega demostró en el terreno de juego.

A pesar de la polémica, Vega volvió a la convocatoria y tuvo la posibilidad de disputar encuentros de nueva cuenta. No obstante, su continuidad con las Chivas del Club Deportivo Guadalajara fue puesta en duda por los incidentes en que se habría involucrado.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Alexis Vega fue uno de los jugadores más destacados (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

¿Por qué Javier Alarcón se pronunció a favor de la llegada de Alexis Vega a Cruz Azul?

Por otro lado, en un video publicado en su canal de YouTube, Javier Alarcón declaró que el fichaje “está a punto de cerrarse” y se pronunció en favor de que suceda. En ese sentido, confió en que el jugador de las Chivas puede recuperar su nivel a pesar de las polémicas, así como que tiene la responsabilidad de encaminar una revancha que lo lleve a posicionarse en la mira de la selección mexicana.

“En otras ocasiones tuvimos jugadores como Antuna y Marco Fabián que llegaban con antecedentes de indisciplinas y de alcohol y terminaron siendo muy rentables en Cruz Azul, produciendo. Yo sí creo que la gente puede rectificar el camino, se puede redimir. Entiendo que depende de él solamente (...) A mí sí me gusta, me parece interesante, me parece que tiene riesgo”, expresó.

A pesar del entusiasmo demostrado por el periodista deportivo, quien incluso adelantó que el equipo de La Noria pudo haber desembolsado hasta USD 3.5 millones, la operación no ha sido confirmada por la institución deportiva, así como tampoco por el jugador involucrado.

En caso de llegar a Cruz Azul, Alexis Vega formará parte de su tercera institución deportiva en la Liga MX, después de haber jugado para Toluca y Chivas (Foto: Instagram/@alexisvega.9)

Por el contrario, hasta el momento solamente se ha anunciado la incorporación del nuevo estratega Martín Anselmi, quien junto con el director deportivo Iván Alonso, ha tomado la decisión de incorporar a Gonzalo Piovi, Camilo Cándido, Gabriel Fernández, Kevin Mier y Lorenzo Faravelli al plantel de La Noria.

Cabe mencionar que el arranque del torneo de Clausura 2024 se encuentra programado para el 12 de enero, aunque Cruz Azul tendrá actividad hasta el sábado 13 de enero de 2023 cuando reciban la visita de los Tuzos de Pachuca en la Ciudad de México.