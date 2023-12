“No me jodieron mi dinero”: usuaria muestra su felicidad al viajar con Mexicana de Aviación y gastar sólo 400 pesos

La señora agradeció al presidente López Obrador que su dinero rindiera para poder volar a Tulum mucho más barato. (X / Mara Lezama)

Mexicana de Aviación finalmente tuvo su primer despegue después de 13 años de inactividad, por lo que los pasajeros le reconocieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que la aerolínea mexicana volviera a operar.

Fue desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que el primer vuelo de Mexicana se dio rumbo a Tulum, Quintana Roo, y entre los pasajeros estaba la señora Celia Espinoza Cedillo, quien pagó 400 pesos para volar, aunque admitió que estaba dispuesta a pagar hasta 5 mil pesos.

La mujer de la tercera edad se volvió viral en redes sociales al protagonizar un video en donde agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que ahora su dinero rinde para poder comprar su boleto de avión y llegar sana y salva a Tulum para pasar el Año Nuevo con su familia.

Se esperó a la oferta de Mexicana

Doña Celia presume su boleto de la aerolínea con su gran oferta. (X / Mara Lezama)

Doña Celia reveló que le insistían en comprar su boleto porque si no se iba a quedar sin vuelo, pero ella dijo que se iba a esperar hasta que le llegara un correo electrónico con la confirmación de compra del boleto de 400 pesos en Mexicana.

“Si el domingo no me lo manda, pues ya ni modo lo voy a pagar en los 5 mil y tantos y que me va llegando el correo, el correo el domingo en la noche, la hoja de reservación”, relató.

“Y no manches, ¿ya viste? Incrédula, ¿ya viste? No, hasta que no te vea en Tulum no te voy a creer. A lo mejor llegas allá y te dicen que no, que era una broma o que te jodieron tu dinero. Y mira, aquí estoy, no me jodieron mi dinero”, agregó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un enlace con las autoridades del AIFA para dar el banderazo de salida de la reactivación de Mexicana de Aviación, se prevé que aterrice en el Aeropuerto Internacional de Tulum. Crédito: @lopezobrador / YouTube

Finalmente, la mujer reconoció la gran labor que ha hecho Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, una de ellas es regresar a la aerolínea mexicana a que tenga otra vez actividades por el aire.

“Muchas veces me han preguntado por qué le tengo mucho amor a mi presidente, pero a mí no me ha dado mucho; sin embargo, ha quitado tanta corrupción y eso mucha gente no le cree. A mí con haberle quitado la pensión a los mendigos expresidentes me da mucha alegría”, contó.

La señora Celia Espinoza reconoció que con la aerolínea su dinero ahora si va rendir para poder viajar. Crédito: Twitter: Mara Lezama.

“Había volado antes en Mexicana, de hecho mi primer vuelo fue a los 17 años, que mi hermano me pagó para ver a su novia y volé a Minatitlán, Veracruz, fue muy padre mi experiencia. Este boleto ha sido el más económico de mi historia”, finalizó.