¿Nahuel Guzmán deja Tigres?; este club estaría interesado en ficharlo

El arquero de Tigres podría dejar la Liga MX Crédito: Cuartoscuro

La definición del campeón del Apertura 2023 de la Liga MX no dejó una buena sensación para Nahuel Guzmán, ya que el portero salió expulsado del América vs Tigres y su equipo no logró el bicampeonato. Ahora, de cara al Clausura 2024, el Patón podría ponerle fin a su historia con la escuadra de San Nicolás de los Garzas.

Te puede interesar: Ésta es la sanción que recibirá Nahuel Guzmán tras su expulsión en la final de América vs Tigres

Tras la escena bochornosa que protagonizó al ser expulsado de la final, el experimentado arquero podría considerar una etapa nueva en su carrera como futbolista profesional y eso implicaría dejar atrás su legado con el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Con el inicio del mercado de fichajes para el 2024, los rumores ya llegaron a Nahuel y se habla que ya no seguiría con Tigres para el Clausura 2024, pero además, su destino podría estar fuera de la Liga MX.

¿Nahuel Guzmán se va de Tigres?

Desde Argentina reportan que Nahuel Guzmán podría dejar Tigres (REUTERS/Raquel Cunha)

En días recientes la prensa argentina, de donde es originario el Patón, ha compartido algunas pistas de que Nahuel Guzmán ya no continuaría en Tigres y regresaría a su país natal para pensar en un paulatino retiro. Y el equipo que podría estar interesado en hacerse de sus servicios sería el Club Atlético Newell’s Old Boys.

Te puede interesar: Quién es Nahuel Guzmán, el polémico portero de Club Tigres

De acuerdo con el medio Olé, iniciaron algunas especulaciones de que el Patón Guzmán ya no terminaría su vigente contrato con Tigres y pretendería regresar a su natal Rosario, Argentina.

Y es que todo dependería si Newell’s Old Boys le hace una oferta a Guzmán, ya que aunque le gustaría migrar de equipo, la situación se definiría cuando el conjunto argentino lance una oferta formal a la directiva de Tigres, de lo contrario el cambio de Nahuel no lo concretaría.

Te puede interesar: ¿No es el América? Andrés Vaca revela cuál es el equipo de la Liga MX que apoya a muerte

Según algunos reportes de prensa argentina, a Nahuel Guzmán le gustaría volver a portar los colores de Los Leprosos. A sus 37 años —y en el cierre de su carrera como jugador profesional— terminar su carrera en Argentina sería lo ideal para Nahuel Guzmán.

Nahuel Guzmán ya construyó un legado en la historia de Tigres (IG/ @nahuelguzman111)

Aunque en México también construyó un legado y se familiarizó con la afición de los felinos de la UANL, su sueño es retirarse en su país natal.

Hasta el momento ni Tigres ni el propio Nahuel Guzmán ha dado pistas de qué es lo que pasaría con su futuro, será cuestión de tiempo para conocer su decisión final. De momento, el Patón aún tiene contrato por algunos años más con la directiva de Tigres.

Además, antes de pensar en su siguiente juego defendiendo el arco de Tigres, Nahuel tendrá que cumplir con la sanción que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) le puso, esto tras ser expulsado en tiempos extra de la gran final del Apertura 2023.

¿Cuál es la sanción que deberá pagar Nahuel Guzmán en el Clausura 2024?

Nahuel Guzmán, portero de Tigres, protagonizó uno de los mejores memes de la noche tras ser expulsado. (Captura de pantalla)

La tarjeta roja en la final América vs Tigres le saldrá cara al Patón Guzmán, ya que su expulsión más el comportamiento que tomó en la cancha del Estadio Azteca le hizo acreedor a una multa económica y la suspensión de varios partidos.

Luego de que América se coronó campeón del Apertura 203 y obtuvo el 14 título de su historia, la Comisión Disciplinaria compartió la sanción al portero de Tigres.

Nahuel Guzmán se irá suspendido tres partidos, por lo que se perderá de la Jornada 1 a la 3 del Clausura 2024, la sanción se determinó de esa manera por su tarjeta roja (un partido) y los reclamos al cuerpo técnico, así como el negarse a abandonar la cancha tras su expulsión (dos partidos).

Además tendrá que pagar una multa económica por sus faltas en el juego de vuelta en la cancha del Coloso de Santa Úrsula.