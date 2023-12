¡Oficial! Juan Brunetta se une a Tigres tras despedirse de Santos Laguna

El futbolista argentino llega en cálida de compra por los Universitarios para volver alzar el título de la Liga MX. (X / @TigresOficial)

Los Tigres de la UANL recibieron su regalo de Navidad, luego de que oficialmente anunciaron la llegada de Juan Brunetta, procedente de Santos Laguna.

Te puede interesar: Xavi Hernández, DT del FC Barcelona elogia al América tras perder su duelo amistoso: “Es un equipo bien dotado”

El atacante argentino llegó procedente de Santos Laguna, con quien se consolidó como el líder de asistencias en el torneo de Apertura 2023, donde lamentablemente no pudo conseguir el título al ser eliminado en el Play-In por León.

Mediante un breve video, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León le dieron la bienvenida al delantero albiceleste, quien es uno de las grandes adquisidores para los felinos que intentarán recuperar la corona de campeón en el torneo de Clausura 2023.

Te puede interesar: Jonathan Dos Santos externó su alegría por enfrentar al Barcelona: “Son sentimientos encontrados”

“El líder en asistencias de la Liga MX llega a Nuevo León para realizar exámenes médicos y finalizar su contratación con La U. ¡Bienvenido a Club Tigres, Juan Brunetta!”, escribieron los felinos en sus distintas redes sociales.

Así anunciaron los felinos a Brunetta como su nueva bomba para el Clausura 2023. (X / @TigresOficial)

Juan Brunetta agradece al Santos Laguna

Por otro lado, el argentino agradeció al Santos Laguna por toda la estabilidad que encontró y la regularidad que le dieron para dar a conocer su calidad como delantero que lo hizo la principal figura en el club lagunero.

Te puede interesar: ¡Checo Pérez en modo Rebelde! Captan al piloto mexicano en el último concierto de RBD

“Me representó mucho (etapa con Santos), porque me brindó una regularidad que no había tenido en mi carrera, una estabilidad emocional muy importante… Hoy me toca irme por el pago de la cláusula de rescisión y afrontar un nuevo reto. Agradecerle a la afición que siempre estuvo con nosotros en los buenos momentos y en los que más la necesitamos. Desearle lo mejor al Club de acá en adelante, la verdad que se lo merece”, comentó en el video.

La despedida de Brunetta con Santos caló hondo en la Comarca Lagunera. (X / @ClubSantos)

“Santos es una institución muy completa, que más allá del futbol se dedica a otro tema muy lindo (responsabilidad social), se va a extrañar al Club. Agradecerle porque desde el primer día me trató como en casa, se deja una familia, se dejan amigos”, agregó.