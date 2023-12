“Es una Dyson pirata”: joven RECHAZA regalo de su novio; usuarios la critican

El novio de la joven se vio bastante decepcionado con la reacción de su pareja. Crédito: TikTok @cerez7p

La cara de decepción del chico que buscó el regalo que tanto esperaba su novia generó controversia en redes sociales luego de que compartieran en redes sociales el momento en el que ella mostró su descontento: “es una Dyson pirata”, se refirió la joven a la secadora de cabello que recibió.

TikTok se ha convertido en una de las plataformas donde puedes ascender en popularidad o ser cancelado por un solo video y, al parecer, esto le sucedió a esta chica que, junto a su novio decidió subir a su perfil el ‘unboxing’ de sus regalos navideños para compartirlo con sus seguidores.

Sin embargo, no todo salió bien pues cuando ella empezó a retirar la envoltura de una de las cajas se veía muy contenta, pero al abrir el regalo y ver una secadora muy parecida a la de la marca Dyson, pero que al parecer no era un artículo original pues tituló el video “Como cuando tu novio te regala una Dyson pirata”.

Al observar esto, la chica rápidamente cambió su expresión y siguió sacando el aparato, pero en un tono bastante molesto solo se limitó a decir: “¿Qué es? ¿Una secadora? Es una Dyson pirata, pues esta bien, esta bonita, pero eso es solo para secar pelo, ¿no? Bueno, no me gustó, pero está bien”. Ante estas palabras, el chico solo esbozó una sonrisa incómoda, pero no hizo ninguna clase de reclamo a su novia.

Usuarios en redes sociales condenaron la respuesta de la chica y la tacharon de grosera. Crédito: TikTok @cerez7p

Usuarios atacan a la joven por quejarse del regalo

Internautas no dejaron pasar la oportunidad de dejarle varios comentarios negativos a la pareja, pero sobre todo a ella pues consideran que no fue la manera correcta de agradecer que hayan pensado en ella para comprar un obsequio.

Incluso se pudo observar que muchos de los usuarios que vieron el video quedaron totalmente indignados ante la reacción y arremetieron contra esta novia decepcionada: “Siempre hay que ser agradecido sea mucho o sea poco”, “Red flag amigo, evítate futuros problemas hay muchos peces sal de allí”, “Yo aunque me percatara que es pirata jamás lo haría sentirse incómodo, yo no se el esfuerzo que pudo hacer para comprarla” y “Uno no regala cosas esperando lo mismo si lo es de corazón sin esperar nada a cambio y ya”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Debido a todo el odio que recibieron ambos al publicar el clip en sus perfiles, decidieron que lo mejor sería eliminar el video y publicar otro en donde ella justificó su reacción alegando que había respondido de esa forma pues ella se había esmerado en regalarle varias cosas.

Declaraciones que tampoco le ayudaron pues todo lo que había escogido para su novio era del color que a ella le gustaba, el amarillo, por lo que terminó siendo criticada nuevamente ya que consideraron que es muy egoísta al pensar solo en ella.