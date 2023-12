Cómo prevenir intoxicaciones por calentadores en esta temporada invernal

Autoridades de Protección Civil compartieron una serie de recomendaciones para no intoxicarse con monóxido de carbono Foto: Cuartoscuro

Con el inicio del invierno es habitual que las personas recurran a adquirir e instalar calentadores para mitigar los efectos del frío en sus hogares; sin embargo, el mal uso de estos aparatos, así como los gases que desprenden, pueden generar efectos negativos en la salud de las personas.

En situaciones extremas, el mal uso de calentadores junto con los gases que emiten pueden provocar la muerte. Es por ello que las autoridades de Protección Civil lanzaron una serie de recomendaciones y advertencias para evitar la intoxicación por monóxido de carbono dentro de las casas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC), junto con el gobierno capitalino, emitieron una serie de advertencias sobre los peligros de respirar monóxido de carbono, composición química que para los seres humanos puede ser letal.

Cómo prevenir la intoxicación por monóxido de carbono en el hogar

Una acción fundamental que puede salvar la vida de las personas que usan chimeneas o calentadores caseros es la ventilación. Si las personas mantienen las puertas y ventanas abiertas mientras se genera la combustión podrían prevenir la intoxicación.

Una acción fundamental que puede salvar la vida de las personas que usan chimeneas o calentadores caseros es la ventilación (AP Foto/Fernando Llano)

Fue por ello que las autoridades explicaron que como primera recomendación para evitar la intoxicación es la siguiente:

Mantén ventilados los lugares donde hay fuentes de combustión y calor

Si hay una buena circulación de aire, se previene la acumulación de gases tóxicos, aunque la combustión se prolongue por varias horas, la ventilación constante permite el ingreso de oxígeno y con ello la dispersión del monóxido de carbono.

Otra recomendación para evitar la intoxicación es:

No duermas frente a calentadores

Debido a que las personas suelen usar con mayor frecuencia los calentadores durante la noche, porque es cuando se registran bajas temperaturas y hay un cambio drástico en el clima, es usual que en zonas montañosas del Valle de México las personas pongan fogones para mantener el calor en las habitaciones donde duermen.

Pero, la acumulación de los gases es altamente peligroso y más cuando se duerme; lo que desprende la combustión son gases inoloros, en consecuencia las personas no se dan cuenta de que se están intoxicando, razón por la cual no se recomienda dormirse frente a los calentadores.

Cómo evitar intoxicación por monóxido de carbono (X/ @GobCDMX)

Aunque el fuego pueda proporcionar calor a la hora de dormir, la inhalación de los gases que genera es altamente peligroso. Es preferible apagar chimeneas y fogones al momento de irse a dormir, porque cuando se entra en sueño profundo no se puede percibir el peligro.

Si instalas algún tipo de calentador sigue las instrucciones de uso y mantenimiento

No todos los calentadores son anafres, fogatas o fogones, hay algunos de instalación eléctrica o de paso, pero aunque ya no generen fuego, siguen siendo peligrosos si no se les da un buen mantenimiento o uso. Es por ello que para evitar incidentes se tiene que seguir sus instrucciones de uso así como darle un mantenimiento continuo.

Revisar instalaciones de gas

No solo el monóxido de carbono puede provocar intoxicación, la inhalación de gas doméstico también es peligrosa para la salud, pero también puede desencadenar otros riesgos como explosiones o incendios. Así que para evitarlo es importante revisar de manera constante las instalaciones de gas y reportar cualquier fuga al 911.

Es importante revisar instalaciones de gas de manera frecuente (REUTERS/Edgard Garrido)

Síntomas de intoxicación por monóxido de carbono

Aunque el monóxido de carbono no tiene un aroma y es imperceptible para el olfato humano, sí tiene efectos nocivos en la salud de las personas, por lo que si detectas estos síntomas, la mejor opción es acudir al médico y verificar de dónde se desprende esta sustancia.

Dolor de cabeza

Mareo

Pérdida de conocimiento

Secuelas neurológicas permanentes

¿Qué es el monóxido de carbono?

Es un gas altamente tóxico para los seres vivos, también es denominado como óxido de carbono II, su fórmula química es CO. Las características de este gas anhídrido carbonoso es que es incoloro, no tiene un aroma distintivo. Es producido por la combustión de calderas, madera, estufas, faroles, quema de carbón o madera.