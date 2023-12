Tragedia en Guanajuato: hombre asesina a sus padres mientras preparaban la cena de Navidad

Los vecinos del lugar decidieron guardar luto para la pareja de fallecidos. Foto: FB Doña Luz Elena

Vecinos del lugar quedaron conmocionados después de que se diera a conocer la noticia de que un matrimonio había sido ultimado por su propio hijo. El hombre asesinó a sus padres en la víspera de la Navidad mientras cocinaban la cena para celebrar la Nochebuena de este 2023.

Los hechos ocurrieron en Pénjamo, Guanajuato, en la colonia Juárez cuando personas cercanas a la zona del siniestro lograron percatarse de lo que había sucedido al interior del domicilio de la familia.

El homicidio ocurrió la noche del domingo, 24 de diciembre, aproximadamente a las 20:00 horas cuando de la casa de una de las víctimas, identificada como Doña Luz Elena, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, lo que alertó a los vecinos quienes rápidamente llamaron a los equipos de emergencia.

La familia se estaba preparando para pasar una agradable noche en compañía de sus seres queridos. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL/CUARTOSCURO.COM

¿Qué sucedió?

De acuerdo con información extraoficial, el hijo de la señora, a quien se refieren con el nombre de Cristian Mauricio, se encontraba al interior de la casa en compañía de su madre y su padre, el señor Miguel, al momento en el que se preparaban para recibir la Navidad.

No obstante, el ambiente de paz y amor cambió repentinamente cuando el joven comenzó a discutir con sus padres. Pasaron varios minutos y los gritos continuaban, pero Cristian no se detuvo y sacó una pistola con la que disparó en repetidas ocasiones contra don Miguel y doña Luz Elena quienes fallecieron en el lugar.

El asesinato de la pareja ocurrió cuando el hermano del victimario se encontraba dentro del domicilio, por lo que fue pieza clave para identificar al joven como el autor del delito. Incluso fue él quien logró desarmar al hombre y luego de someterlo lo entregó a las autoridades.

La pareja no pudo repeler el ataque y murió en el lugar. Ninguna autoridad pudo hacer nada para salvar la vida de ambos. (FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM)

Tenía antecedentes penales

Según declaraciones de los vecinos, que aseguraban ser cercanos a la familia, el agresor recientemente había salido de prisión, pero nadie sabía por qué había ingresado. Aunado a ello, Cristian Mauricio era conocido por ser una persona explosiva y problemática, que aparentemente tenía adicción a las drogas y que siempre tenía un comportamiento violento con las personas.

Al lugar llegaron elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y realizarán los trabajos correspondientes a las investigaciones para determinar las circunstancias de los hechos.