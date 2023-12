¿Quién es Manuel Negrete, el autor del mejor gol en los Mundiales y exalcalde en la CDMX?

Manuel Negrete (Foto: Twitter@ferbelaunzaran)

El ex mediocampista del Club Universidad Nacional, Manuel Negrete Arias, reconocido por su destreza en el terreno de juego, inició su carrera en la Primera División con los Pumas el 23 de septiembre de 1979. A lo largo de su trayectoria en el fútbol, Negrete se consagró como uno de los máximos goleadores históricos de la escuadra universitaria, alcanzando una impresionante cifra de 112 goles.

Como futbolista, vistió la camiseta de Pumas, Atlante, Monterrey, Toros Neza y Acapulco. No obstante, es importante señalar que el oriundo de la Ciudad de México también logró acaparar la atención del viejo continente y fue en 1986 cuando emigró a Portugal para defender los colores del Sporting Lisboa y posteriormente los del Real Sporting en España.

Luis Flores y Manuel Negrete (Foto: Twitter@MXESTADIOS)

Su retiro como jugador profesional se produjo en 1996, vistiendo la camiseta del Atlante. El legado futbolístico de Manuel Negrete trascendió más allá de los clubes mexicanos, debido a su participación en la selección nacional de México. Representó al país en la Copa Mundial de 1986, donde protagonizó uno de los momentos más emblemáticos del certamen.

Su gol de media tijera contra Bulgaria durante los octavos de final fue tal que se le catalogó como el mejor gol en la historia de los mundiales. Este hito quedó inmortalizado con una placa conmemorativa en el Estadio Azteca, el escenario de aquel suceso histórico deportivo.

Mítico gol de Manuel Negrete en la Copa del Mundo de México 1986. Crédito: Copa Mundial de la FIFA.

Después de su retiro de las canchas, Negrete emprendería un nuevo camino en el fútbol, esta vez desde el banquillo. Ejerció como entrenador de los extintos Potros Neza (filial del Atlante) en la segunda división de México en 2005, así como también fungió como estratega interino del León en 2008; sin embargo, su trayectoria como director técnico nunca logró trascender más allá de esas dos oportunidades.

Asimismo, su contribución al deporte continuó al asumir el cargo de director de deporte en Guerrero, donde tuvo la oportunidad de influir en el desarrollo deportivo de dicha región.

MEXICO CITY, MEXICO - JANUARY 22: Manuel Negrete holds a soccer ball during a press conference to present the 2022 Qatar World Cup and the activities of the National Sports Day in Azteca Stadium at Four Seasons Hotel Mexico City on January 22, 2019 in Mexico City, Mexico. (Photo by Carlos Tischler/Getty Images)

Incursión en la política

Como ya se mencionó, Manuel Negrete Arias inició su carrera política en el estado de Guerrero al ser Director del Deporte, también desempeñó actividades administrativas en la institución deportiva con la que jugó, fue director general de actividades deportivas y recreativas en la UNAM.

En 2018 participó en las elecciones federales donde fue elegido como alcalde de Coyoacán de la Ciudad de México con la alianza del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Manuel Negrete Arias, candidato de Fuerza por México a la gubernatura de Guerrero, declinó a favor de Evelyn Salgado (Foto: cortesía Morena)

Para el 2021, el ex seleccionado nacional tomó un nuevo viraje. Esta vez, en dirección a la candidatura para la gubernatura de Guerrero con un nuevo partido: Fuerza por México; sin embargo, su campaña no tuvo el éxito esperado y por ende, no logró llegar a ser mandatario capitalino de Guerrero.