Por qué no activaron contingencia ambiental en CDMX pese a mala calidad del aire

La Ciudad de México y Edomex amanecieron con mala calidad del aire esta Navidad Foto: Cuartoscuro

La mañana de este lunes 25 de diciembre la Ciudad de México y el Estado de México amanecieron con una gran cantidad de partículas suspendidas en el aire, lo que generó una mala calidad del aire. Sin embargo, pese a los índices que detectó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), no se activó la contingencia ambiental en el Valle de México.

Aunque en Toluca sí activaron la Fase 1 de la contingencia ambiental como medida preventiva, en la CDMX no ocurrió eso y permitieron la libre circulación de los vehículos, no hubo necesidad de poner en marcha el doble no circula, acción que es habitual cuando hay contaminación en el ambiente.

Sin embargo, la Comisión Ambiental pidió a la población mantenerse informados para conocer las condiciones climáticas en esta semana e invitó a la gente a evitar la quema de cohetes y fogatas en estas fechas.

¿Por qué no hubo contingencia ambiental en CDMX esta Navidad?

Desde las 04:00 a las 07:00 horas de este 25 de diciembre, Navidad, la Comisión Ambiental de la Megalópolis le dio un arduo seguimiento a la concentración de partículas que se registraron en la estación de Villa de las Flores, municipio de Coacalco de Berriozábal.

Ahí se percataron de los incrementos extraordinarios de partículas PM10, las cuales alcanzaron concentraciones máximas horarias de 394 microgramos por metro cúbico. Pero, a pesar de los niveles de contaminantes en el aire, no ameritó la activación de la contingencia ambiental.

A través de un comunicado de prensa, la Came precisó que las condiciones climáticas de esta tarde permitieron la dispersión de las partículas contaminantes. Las rachas de viento registradas a lo largo del día favorecieron que la contaminación en el aire disminuyera y así evitar la activación de la contingencia ambiental.

Además las autoridades que vigilan la calidad del aire agradecieron a la población por disminuir el uso de pirotecnia en esta Navidad, así como la quema de fogatas, ya que es habitual que en estos días la alta combustión de materiales inflamables aumenta la posibilidad de tener contingencia ambiental.

La calidad del aire mejoró para la tarde de este 25 de diciembre en el Valle de México (X/ @Aire_CDMX)

Así que, estos factores evitaron que las autoridades iniciaran con el plan de contingencia, así lo precisaron en un boletín de prensa:

“El análisis realizado mostró que debido a las rachas de viento registradas en el Valle de México y a la participación de la población, evitando la quema de pirotecnia y fogatas, el día de hoy no se activó ninguna fase de Contingencia Ambiental Atmosférica”.

Reiteraron el agradecimiento a la población por seguir las indicaciones que compartieron para evitar la contaminación del ambiente. Pidieron mantener esta condición para las celebraciones de año nuevo, el próximo 31 de diciembre y así evitar la activación de la contingencia.

Desde el 24 de enero, el gobierno de México había recomendado evitar el uso de pirotecnia para evitar una mala calidad del aire. (Gobierno de México).

“Por esta razón, la CAMe y las autoridades ambientales de los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, agradecen a la población y le invitan a continuar evitando la quema de fogatas y pirotecnia en los festejos del año nuevo”, señalaron.

Para el corte de información de las 18:00 horas el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX actualizó la calidad del aire tanto en la capital como en los municipios del Estado de México y hubo un descenso significativo en el número de partículas en el ambiente.

En el caso del municipio de Ecatepec, que llegó a tener la alerta púrpura por los altos índices de contaminación, actualmente registró partículas PM10, en consecuencia tiene una calidad aceptable del aire.

Mientras que en la mayoría de las alcaldías de la CDMX se registraron condiciones buenas en la calidad del aire, es decir que bajaron los índices de partículas en el ambiente.