“Es mi deporte favorito”: Medio Metro revela que le encantaría dedicarse a la Lucha Libre

La lucha libre mexicana es considerada como el segundo deporte con más aficionados en nuestro país, además de que forma parte de la cultura e identidad de México.

Muestra de ello, desde 2018 la lucha libre mexicana fue nombrada como patrimonio cultural; sin embargo, en dichas funciones podremos encontrarnos con combates de luchadores minis, que sin importar su estatura, han demostrado que el mundo del pancracio es para todo aquel que le tengo amor.

Uno de los que podría convertirse en exponente podría ser Jonathan Uriel Espinal, mejor conocido como Medio Metro, quien recientemente participó en una función de lucha libre de la empresa independiente New Exotic.

Sin tener un traje especial, el pequeño bailarín salió al cuadrilátero enfundado con su vestimenta del Chavo del Ocho, con la cual se volvió famoso en redes sociales al ser la principal estrella en los bailables que protagonizaba el Sonido Pirata.

Entró a la lucha libre por qué es su deporte favorito

Dicho personaje recientemente reveló a un medio deportivo Esto que se animó a entrar al mundo del pancracio debido a que es su deporte favorito, por lo que se unió al equipo llamado ‘Bizcochitos del ring’ integrado por Máximo, Bugambilia y Demasiado.

“Sí (me gusta) es mi deporte favorito y más en la empresa New Exotic que celebró su primer año. Para mí es un halago y que me hayan tomado en cuenta es una sensación muy genial”, expresó con total emoción el pequeñín.

“Yo cuando me subo al ring, me subo a soltar putazos”, agregó felizmente el personaje, quien aseguró no temer cuando sube al ring a hacer llaves a ras de lona y lanzarse de la tercera cuerda.

Por otro lado, agradeció a la empresa independiente New Exotic por la invitación y sobre todo por haber conocido a sus ídolos de la lucha libre L.A Park y Blue Demon.

“Mi primer ídolo que tuve el gusto de conocer fue L.A. Park, su forma de ser, es un rudazo de verdad. Yo soy más técnico, pero me gusta lo rudo también y ya llevan años de trayectoria”, confesó.