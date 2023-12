Mariah Carey desata MEMES en México tras el fin de la Navidad: “Llegó el tiempo de congelarla” (Fotos: REUTERS/Carlo Allegri/File Photo/ X)

A horas de que termine la Navidad 2023, el nombre de una de las estrellas más famosas a nivel internacional ha comenzado a hacerse tendencia en redes sociales mexicanas. Mariah Carey, la cantante estadounidense responsable del clásico navideño All I Want for Christmas Is You está cerrando con gran éxito un año más de gran impacto por dicha melodía, pero algunos ya han comenzado a recordar que “llegó el tiempo de congelarla”.

A través de plataformas digitales como X -antes Twitter-, TikTok y Facebook, el nombre de la ex novia de Luis Miguel y algunas imágenes o memes sobre la idea de regresarla “al frío” hasta que la Navidad 2024 llegue ha comenzado a cobrar gran valor entre miles de internautas mexicanos, que bromean con algo que ella misma ha retomado y con lo que se ha empoderado.

“Porque llegó el tiempo de congelar a Mariah Carey de nuevo”. “Adiós Mariah, nos vemos en el 2024 como cada año”. “Todo lo que queremos es a una Mariah eterna, que nos cante cada año All I Want for Christmas Is You, aunque por 11 meses la congelemos y nadie se acuerde de ella, su música o así”, se puede leer en los comentarios.

Mariah Carey establece nuevo récord en Spotify con “All I Want For Christmas Is You”

La celebrada artista Mariah Carey ha vuelto a hacer historia en Spotify este 24 de diciembre, alcanzando un récord sin precedentes en la plataforma de streaming con su emblemática canción navideña All I Want For Christmas Is You. La pista musical registró un total de 23.701.697 reproducciones en un solo día, superando su propio récord del año pasado.

La tendencia de batir récords anualmente no es nueva para Carey. Ya desde 2020, la artista comenzó a establecer marcas notables en Nochebuena con 17,2 millones de reproducciones y, desde entonces, ha ido superando esa cifra cada año. En el contexto competitivo de las festividades, Carey se midió con Brenda Lee, conocida igualmente por sus éxitos navideños.

Aunque Lee llegó a ocupar el primer lugar en la lista Hot 100 de Billboard durante una semana de esta temporada, Carey retomó prontamente la cima la semana subsiguiente, reafirmando su aclamada posición en la música de temporada.

Legado y reconocimientos de “All I Want For Christmas Is You”

Publicada originalmente en 1994 como parte de su cuarto álbum Merry Christmas, All I Want For Christmas Is You ha sido considerada por The New Yorker como una de las “pocas adiciones modernas dignas de incorporarse al canon navideño”.

A pesar de la persistente popularidad y los reconocimientos que han llevado a referirse a Carey como la “reina de la Navidad”, la cantante ha optado por no adoptar oficialmente dicho título. La canción continúa siendo una pieza central en las celebraciones de Navidad para muchos, décadas después de su lanzamiento.