Hombre se quita la ropa y amenaza con golpear a su vecino de San Pedro Garza García | VIDEO

Guardias de seguridad del complejo departamental intentaron calmar al agresor identificado como Jorge (Foto: Captura de pantalla / X@ActualidaViral)

Enfurecido y sin ropa que lo cubriera del torso para arriba, un hombre fue captado mientras discutía con uno de sus vecino en un complejo departamental de San Pedro Garza García, una de las zonas más exclusivas de todo el estado de Nuevo León debido a su alto poder adquisitivo.

Los hechos quedaron grabados en un video que al poco tiempo se viralizó en redes sociales. Y es que en el material audiovisual se observa a un sujeto identificado como Jorge en supuesto estado de ebriedad, quien en repetidas ocasiones le “canta un tiro” a un hombre con quien tuvo un altercado.

La escena tuvo lugar en la torre de departamentos Nest, ubicada en Valle Poniente. En el sitio se encontraban dos guardias de seguridad que intentaban calmar a Jorge, vestido con una camisa y pantalón oscuros.

“Hey, cabrón. Quiera que se sepas algo (...)Tú a mí me pelas la verg*”, se escucha decir al individuo que se encuentra bajo los influjos del alcohol. Su enojo era tal que en un momento comenzó a quitarse la ropa como parte de un acto intimidatorio. Primero se quitó la camisa y después el cinturón.

El altercado tuvo lugar en la zona de torres de apartamentos Nest en Valle Poniente. Uno de los hombres se quitó la playera e intentó golpear a su vecino. Crédito: X@ActualidaViral

Posteriormente procedió a quitarse los zapatos de color café, por lo que únicamente quedó con su pantalón y calcetines. Durante estas acciones, los elementos de seguridad le solicitaban de manera educada a Jorge que se tranquilizara. En tanto, el hombre a quien iban dirigidos los insultos permaneció inmutable en su lugar y sólo dejaba asomar una sonrisa en su rostro.

La discusión entre ambos individuos surgió porque supuestamente uno de ellos insultó al otro momentos antes. Sin embargo, se desconoce cómo se desencadenaron los hechos, pues una de las mujeres que estaba presenta en la escena aseguró que en ningún momento se cometió una ofensa.

“Graba lo que me insultó y lo que me dijo. Yo no voy a aceptar que alguien me insulte (...) Todos me conoce. Soy el primer inquilino de West. A mí no me vas a insultar (porque) te parte toda tu madre. Vente, un tiro. Tú y yo, ¿cuál es miedo cabrón?”, pronunciaba Jorge en tono amenazante.

Luego de una serie de palabras altisonantes, Jorge se acercó a su vecino lo suficiente como para lanzarle un golpe que no llegó a concretarse de manera adecuada. “¡Acércate! Este cabrón se pasó de verg* desde atrás”, continuaba diciendo el agresor.

San Pedro Garza García es uno de los 51 municipios del estado mexicano de Nuevo León y forma parte del área metropolitana de Monterrey (Foto: Especial)

“Voy a dar con tu pinche departamento (...) Compro tu depa ahorita”, fueron las últimas palabras que pronuncio Jorge, según se escucha en el video de aproximadamente dos minutos de duración.

San Pedro de Garza García es uno de los 51 municipios de Nuevo León. Hoy en día es considerado como una de las economías más fuertes de la región, ya que es sede de corporativos transnacionales como Vitro, Alfa, Cemex y Femsa.