Ésta fue la carta que ‘El Vicentillo’ le envió a ‘El Mayo’ para Navidad desde prisión

El hijo de 'El Mayo' lo contactó con motivo de las fiestas decembrinas. (Infobae México/Jesús Avilés)

En abril de 2021, Vicente Zambada Niebla, alias ‘El Vicentillo’, dejó de estar bajo custodia del Departamento de Prisiones de Estados Unidos.

Te puede interesar: Así inició la guerra entre ‘El Chapo’ y los Beltrán Leyva, según ‘El Vicentillo’

Para ese entonces llevaba 11 años encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Chicago y logró reducir su condena —impuesta en mayo de 2019— gracias a su cooperación con las autoridades de aquel país.

Durante su estancia en dicha prisión, ‘El Vicentillo’ realizó múltiples declaraciones respecto a la cooperación entre las más relevantes figuras del Cártel de Sinaloa —como su padre, Ismael ‘El Mayo’ Zambada— y el gobierno mexicano.

Te puede interesar: En alianza, Los Metros, CJNG y ‘El Mayo’ lanzan amenaza contra el gobierno de Tamaulipas

“Hablaba de quiénes eran en ese momento los socios más importantes de su padre, o los competidores. Sicarios, lugartenientes, cómo movían la droga, cómo sobornaban a todo el gobierno de México”, estableció la periodista Anabel Hernández en su libro El Traidor.

Vicente Zambada Niebla estuvo recluido en el Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Chicago. (Federal Bureau of Prisons)

Para el desarrollo de dicha obra, Hernández tuvo acceso a diversos documentos gracias al abogado de ‘El Vicentillo’, Fernando Gaxiola, quien murió a causa del cáncer que padecía en noviembre de 2015.

Te puede interesar: Cómo fue que “La Emperatriz” pasó de emprendedora a trabajar para “El Mayo” Zambada

Entre los archivos consultados por la reportera se encontraba una carta que Vicente Zambada le mandó en clave a su padre con motivo de las festividades decembrinas.

La misiva, cuya fecha de realización y envío se desconoce, decía lo siguiente:

¿Cómo está? Espero que se encuentre bien usted y todos los que lo rodean, le mando estas pocas letras para desearle todo lo mejor en estas fechas. Quiero decirle que lo extraño mucho, no se imagina cuánto, no se preocupe por mí, estoy bien por el momento. Ahí la llevamos, el tiempo pasa, no se puede detener, si Dios quiere, pronto nos damos un fuerte abrazo, por favor, cuídese mucho, salúdeme a todos por allá y acuérdese que soy el mismo y estoy con usted. Que pase una feliz Navidad con los que lo rodean y un próspero feliz año. Gracias por todo su apoyo, no olvide lo mucho que lo quiero y lo respeto. Le mando un fuerte abrazo. Quisiera hacerle muchas hojas, pero no puedo. Que Dios lo bendiga. Su sobrino.

'El Vicentillo' fue uno de los exmiembros del Cártel de Sinaloa que testificó contra 'El Chapo'. (Foto: EFE)

Según la investigación de la periodista, ‘El Vicentillo’ redactó esta carta cuando ya había decidido colaborar con las autoridades y ya había compartido información sobre el funcionamiento del cártel.

Aparentemente, el escrito era una muestra de su apoyo hacia su padre y buscaba dejar constancia de su lealtad. Pese a la múltiple participación de exmiembros del Cártel de Sinaloa como testigos protegidos a lo largo de los años, ‘El Mayo’ sigue sin ser localizado.