Con mucha producción pero un discurso breve, Marcelo Ebrard desea felices fiestas I VIDEO

El extitular de la SRE y su esposa publicaron un video deseando a la ciudadanía felices fiestas X @m_ebrard

La noche de este sábado 23 de diciembre, horas antes de que en todo el mundo se celebre la Nochebuena y con ello se de pie de la Navidad, el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard Casaubón, publicó a través de sus redes sociales un video en el cual desea felices fiestas a toda la ciudadanía en general.

Te puede interesar: “Mariana Rodríguez literal es una influencer”; critican en redes a Marina del Pilar por lanzar video musical

Cabe destacar que el también ex aspirante a la presidencia de la República, causó polémica hace unos meses cuando el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no lo eligió a él como el coordinador nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, motivo por el cual el ex funcionario público denunció anomalías en el proceso interno del partido guinda exigiendo incluso a las autoridades electorales eliminar todo el proceso, al tiempo de repetirlo para que con ello se viera favorecido; sin embargo, sus peticiones fueron rechazadas y con ello se especuló sobre un posible distanciamiento con el movimiento al cual él pertenece.

No obstante parece que el ex canciller ha decidido dejar todo tipo de rencor atrás y con el video el cual grabó en compañía de su esposa, Rosalinda Bueso, envió buenos deseos a la población tanto que está en el país como a los connacionales que residen en el extranjero.

Con un breve, video el ex funcionario envió buenos deseos Foto: Facebook/Marcelo Ebrard

El video de apenas 39 segundos de duración muestra a Marcelo Ebrard y a su esposa abrazados, mientras que al fondo se aprecian imágenes alusivas a la temporada decembrina. Las imágenes que fueron hechas con animación, se pusieron en el video con el apoyo de una pantalla verde, por lo que este material contó con mucha producción aunque el mensaje del ex canciller es conciso pues enfoca únicamente en enviar buenos deseos.

“En estas fechas tan especiales, queremos desearles Rosy, un servidor y toda nuestra familia, que pasen la mejor Navidad, la más Feliz Navidad y que tengan un próspero año 2024″, dice.

Después de escuchar el mensaje de aliento de parte del ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, su esposa procede a enviar también un mensaje fraterno, por o que hace referencia a que espera que sus palabras lleguen a todos los rincones de México e incluso más allá pues fue ella la que consideró a los connacionales que residen en otra parte del planeta.

“Y recordar con cariño a quienes se nos han adelantado. Les deseo de todo corazón, salud, amor y prosperidad para el 2024″.

De manera inmediata Marcello Ebrard recibió mensajes en donde también internautas le enviaron buenos deseos; incluso hubo aquellos que usaron su imagen para transformarlo en Santa Claus un personaje típico de la temporada y quién de acuerdo con la tradición se encarga de enviar regalos a todo el mundo. Aunque la mayoría de los comentarios fueron positivos, hubo otros que le recordaron que en el marco en el que peleaba por ser él quien figurara en la boleta electoral, mino por aceptar los resultados y sumarse a la actual movimiento.

Te puede interesar: ¿Te deben dar más dinero por trabajar en Navidad? Éste es el pago que te corresponde por laborar el 25 de diciembre

“Feliz Navidad!!! esa maña de querer agradar a todo mundo”; “Feliz Navidad a mi Pareja Presidencial”; “Gracias goldooooo, pero estás muy saldo y te doblas muy fácil.. entonces mejor tus felicitaciones guárdatelas, y que este año sea un año que te traiga un poco de dignidad!”, pero en mensajes que el ex funcionario recibió.

No renunció a Morena

Aunque Marcelo Ebrard ha utilizado con mucha frecuencia sus plataformas digitales, el antes mencionado se ha abstenido de abordar algún tema referente con la próxima jornada electoral la cual se llevará acabo el próximo 2 de junio de 2024; únicamente la aspirante al gobierno capitalino, Clara Brugada Molina fue la que publicó una fotografía al lado del ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores con quien tuvo la oportunidad de charlar y sobretodo, compartir experiencias en torno a cómo es dirigir la capital mexicana.

El excanciller reapareció en la vida política al lado de la aspirante a la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Crédito: X @ClaraBrugadaM

Se espera que luego de haber confirmado su permanencia en el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard Casaubón aborde temas políticos en el 2024 años que está a sólo unos días de comenzar de manera oficial.