Oso negro irrumpió en posada navideña de Nuevo León para comerse todos los cupcakes I VIDEO

Un oso negro se convirtió en el centro de atención durante una posada navideña en el municipio San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León.

Y es que el mamífero irrumpió en el festejo organizado en el Club Alpino Chipinque atraído por el olor del banquete.

El suceso fue documentado y difundido en redes por uno de los asistentes. En el video con duración de 01:49 minutos se observa cómo el ejemplar se aproximó tranquilamente a una barra de alimentos para deborar los cupcakes navideños con todo y papel, mientras los testigos lo observaban y deliberan sobre cómo actuar ante la presencia

“¿Le aventamos las papas o qué?”, sugirió un invitado. “No, no, no”, respondió una señora.

“Ósea, es un oso que de una mordida te puede arrancar una mordida”, agregó el sujeto. “Ay, mira, le gustaron los cupcakes. No importa, que se los coma todos”, expresó su acompañante entre risas.

INVITADO INESPERADO🐻😱🚨



🟡Un oso irrumpió en una posada que se realizaba en el sector de Alpino Chipinque en el municipio de #SanPedro, #NuevoLeón, donde aprovechó para devorarse el #pastel de la fiesta.

Aunque el final del video no muestra sí el oso se retiró tranquilamente, al parecer la posada transcurrió de manera normal.

“Aplicó la de ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí”, “Cualquier persona con dos dedos de frente se aleja. El hecho que no le teme a los humanos lo hace más peligroso”, “A cada rato baja por comida, ya es la mascota del deportivo”, “A ver si no le da diabetes de tanto pastel que tragó”, fueron algunos comentarios al respecto de usuarios en 𝕏.

Este encuentro se suma a una serie de avistamientos de osos en la región de Chipinque, que han aumentado debido a la búsqueda de alimento y agua por parte de estos animales en zonas habitadas debido a la escasez en su hábitat natural.

Varios de estos avistamientos han sido compartidos en redes sociales y han generado diversos consejos sobre cómo actuar en caso de encontrarse con uno de estos mamíferos.

¿Qué hago en caso de ver un oso?

De acuerdo con la página oficial de Chipinque, exhortan a la población a tomar en cuenta las siguientes medidas:

- Aplique la doble AA, aléjate y ahuyéntalo.

- Aléjese con calma, sin correr, sin darle la espalda. Puede hablar mientras se aleja.

- Ahuyéntelo si el oso se acerca.

- En el poco probable caso de que un oso le ataque, defiéndase. Use cualquier cosa que pueda servirle de arma, como piedras y ramas.

¿Y qué no debo hacer?

- Nunca se acerque

- No le ofrezca alimento

- No corra. Correr puede activar el instinto de persecución del oso.

- No fije su mirada en la del oso; podría considerarlo un reto.

- No actúe de manera impredecible. Nunca sorprenda a un oso.

- No intente “hacerse el muerto” (eso solo podría funcionar con osos que no existen en México).