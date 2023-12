West Ham se despide de la EFL Cup, así fue el desempeño de Edson Álvarez a lo largo de la goleada en Anfield

Liverpool eliminado por goliza, Foto: (X/EsdonAlvarez19)

El “Machín” y los hammers concluyeron su participación de la EFL Cup tras ser eliminados por un Liverpool aplanador,durante la noche de este miércoles en horario inglés en Anfield. El resultado demasiado abultado pero determinante, hizo que el club londinense estuviera sentenciado desde el minuto 72 cuando ya iban perdiendo por 3 goles a 0, estando prácticamente sin posibilidades de competir o intentar alguna voltereta.

El mexicano arrancó como parte del once titular, y estuvo como medio izquierdo defensivo, frenando la llegada de los extremos de Liverpool, aunque no fue del todo suficiente ya que la fortaleza defensiva solo duró 30 minutos cuando Szoboszlai perforó las redes para abrir la historia que terminaría en algo catastrófico y con una decepcionante actuación. Fue el único amonestado de su equipo y para prever una posible expulsión, David Moyes lo sacó del campo al 80, algo que salió contraproducente porque luego de su salida cayeron dos goles más.

Goleada del Liverpool Foto: (X/@LFC)

<b>Los números de Edson Álvarez en Inglaterra</b>

Álvarez desde su llegada al club londinense se ha ganado la confianza de su entrenador David Moyes y no ha dejado la titularidad desde que se adecúo al once inicial, las cosas no han sido tan malas para el club, salvo por las últimas dos goleadas en las que acumulan 10 goles, la primera contra el Fulham, encuentro que hizo enfrentarse a los dos mexicanos y dónde el equipo de Raúl Jiménez, incluso con una anotación del mismo sentenció el juego por 5 a 0. Fuera de estos dos resultados uno en liga y otro en la Copa Nacional, los Hammers han tenido un desarrollo regular a mitad del torneo, buscando entrar a competencias europeas.

Tan solo la semana pasada Edson y su equipo ganaron el último juego de la Europa League y se posicionaron en el primer lugar de grupo tras anular al Friburgo por 2 a 0, encuentro donde el mexicano tuvo la oportunidad de sentenciar el marcador al minuto 42 de la primera mitad.

Soccer Football - Carabao Cup - Quarter Final - Liverpool v West Ham United - Anfield, Liverpool, Britain - December 20, 2023 West Ham United's Edson Alvarez is shown a yellow card by referee Tim Robinson REUTERS/Molly Darlington NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 45 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS.

Sus estadísticas durante su estancia en el West Ham le dan un total de 21 partidos jugados, en los que solo ha anotado en una ocasión, y ha asistido a su equipo dos veces para alcanzar una anotación en lo que respecta a los disciplinario aunque no muy alejado de lo que representa su posición de juego, el mexicano ha sido amonestado en 10 ocasiones, lo que representa una cifra alta pero dadas su cualidades defensivas es muy común que suceda.