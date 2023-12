“Mariana Rodríguez literal es una influencer”; critican en redes a Marina del Pilar por lanzar video musical

La gobernadora se sumó a la tendencia de grabar un video musical a modo de celebrar la Navidad Crédito: X @beltrandelrio

A lo largo de este miércoles 20 de diciembre, usuarios de redes sociales han reaccionado de diversas formas al video musical lanzado por la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien como una forma de desear felices fiestas tanto a los residentes de su entidad como al resto de los mexicanos, no grabó un discurso ordinario sino que se sumó a la tendencia de hacer un video musical con ella como protagonista.

La mandataria quien forma parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) publicó el video de poco más de un minuto de duración en sus redes sociales el pasado 19 de diciembre pero hasta este día fue cuando se hizo viral por su contenido. En el material se observa a la gobernadora acompañada de un grupo de personas celebrar las fiestas.

Ella basta hacer mención, usa un pantalón en color blanco y una camisa satinada en color guinda, como el del partido al que ella pertenece. Si bien los tonos elegidos distan un poco de la gama de colores que caracteriza a la temporada, el resto del estudio donde se grabó el video luce motivos navideños y hasta se simula una nevada para entrar más ad hoc con las festividades.

Marina del Pilar Ávila Olmeda publicó un video navideño en sus redes sociales

“Desde el fondo de nuestro corazón, ¡Feliz Navidad Baja California!”, escribió.

Ávila Olmeda no solo canta y baila en el clip, sino que además hace partícipe a su hijo Diego José a quien carga en diversas ocasiones.

Qué dice la canción de Marina del Pilar Ávila

La canción que lanzó la mandataria y la cual tiene además un ritmo bailable es el clásico villancico Navidad, Navidad, Hoy Es Navidad, cuya letra fue modificada a modo de involucrar a la entidad del norte del país.

“Llegó la Naviad, un año más vendrá y en Baja California habrá más Bienestar”, dice para seguir con el tema conocido.

Al término del clip, la mandataria desea feliz Navidad y Año Nuevo para después mostrar el logo del Estado. Pese a que se trata de un video corto, la cantidad de mensajes que ha recibido son divididos, pues mientras unos aseguraron que se trata de una mejor manera de enviar buenos deseos, otros lamentaron que se use el dinero del erario para esto, al tiempo de también recordar a Mariana Rodríguez Cantú, actual precandidata a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano quien en compañía de su esposo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, han sacado diversas canciones aunque con fines electorales.

“México, donde no se sabe si los políticos son ex actores, ex comediantes, o cantantes wannabe, en cuanto menor nivel de estudios mejor”; “¿Por qué piensan que haciendo el ridículo se van a solucionar las cosas?”; “¿Qué tiene de malo usar recursos públicos para cumplir los sueños frustrados de la Gobernadora?” o “Mariana (Rodríguez) literal es toda una influencer, ya puso a cantar a todas. Deberían de copiarle pero los lactarios que eso si hace más falta y no hacen el ridículo”, fueron comentarios que el clip recibió.

Mariana Rodríguez dedicó canción navideña a su hija

Antes de la difusión del video de la gobernadora de Baja California, la influencer y aspirante a la presidencia municipal de Monterrey, Marian Rodríguez Cantú, difundió en sus redes sociales un video dedicado a su hija Mariel quien basta hacer mención, pasará su primera Navidad.

“De: Mamá. Para: Mariel. Mi primera Navidad contigo”, escribió.

El clip involucra solo a la la influencer y titular de la oficina AMAR a Nuevo León quien aparece alistando todo para disfrutar de las fiestas decembrinas. Mientras canta a modo de celebrar que se trata de la primera fiesta de su primogénita, ella mantiene una sonrisa que denota emoción en el rostro.

“Tu primera Navidad conmigo, qué recuerdo tan bonito. Yo no sabía todo lo que provocarías y que tu compañía serpia tanta alegría. Yo no sabía todo lo que provocarías, aún no te conocía y yo ya te quería”, dice la primera parte de la canción.

:La precandidata a la alcaldía de Monterrey difundió en redes sociales un video dedicado a su hija Mariel Crédito: Instagram @marianardzcantu

A diferencia de la gobernadora de Baja California, el tema de Mariana Rodríguez el cual se titula Mi primera Navidad contigo fue lanzado cuando la influencer había arrancado con sus actividades de precampaña luego que su registro para figurar en la boleta electoral fuera aceptado.

Este hecho fue motivo para que usuarios de redes sociales hicieran hincapié en que si lo que ella disfruta más es cantar en lugar de dedicarse a la política, aún estaba a tiempo de enfocarse en esta pasión que incluso la ha llevado a monetizar en la plataforma de streaming Spotify.

“Mariana, si lo que te gusta es cantar y el performance, dale por ahí, tienes los contactos y el dinero. No te lleves a Mty entre las patas, no busques tener un puesto al que no estás capacitada. Tu fuerte es la popularidad no la constitución ni gobernar”; “No es de ahuevo sacar canción de todo” o “Cantante, influencer, barbie y futura presidente, esta mujer me sorprende”, fueron reacciones que el clip recibió.