Increpan a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, en un restaurante I VIDEO

El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, fue increpado por dos hombres en un restaurante Crédito: X/@Amaravith

Javier Corral fue increpado en un restaurante en Chihuahua, estado del que fue gobernador. Presuntamente quienes lo enfrentaron a golpes e insultos son exfuncionarios públicos.

La agresión en contra del exgobernador quedó registrada en un video compartido en redes sociales. En la grabación, tomada en el restaurante El Garufa, se puede ver a dos hombres cerca de él con una actitud agresiva.

Una de las personas que se le acercó acusó a Corral de cometer un agravio en su contra, aunque no precisó cuál. Parte de su reclamo fue: “No se me olvida lo que me hiciste el 24 de diciembre en la noche, cabr*n”.

Trascendió que quienes increparon al exgobernador son Raymundo Romero, quien fue secretario de Gobierno de Chihuahua durante el mandato de César Duarte y el exdiputado Fernando Reyes.

El exgobernador de Chihuahua fue objeto de insultos y golpes por parte de presuntos exfuncionarios Crédito:X/@Amaravith

Del video destacó la reacción de Corral, quien se mantuvo inmóvil y no respondió a los insultos de los que fue objeto.

Javier Corral renuncia al PAN tras 43 años de militancia

El exgobernador de Chihuahua se sumó a los políticos que abandonaron el bloque opositor a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para sumarse a la autodenominada Cuarta Transformaciön (4T).

Corral militó en el Partido Acción Nacional (PAN) luego de 43 años de militancia. Tras presentar su renuncia reconoció que estuvo distanciado del bloque blanquiazul desde 2020, ya que estuvo conforme con la decisión de aliarse con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“La decisión que hoy formalizo ha sido fruto de un largo proceso de valoración y maduración en el que, por un lado, he querido tomar distancia de la particular coyuntura que me hay tocado vivir tras concluir mi responsabilidad como gobernador de Chihuahua”, declaró en noviembre de este año.

Javier Corral dio a conocer su opinión sobre Xóchitl Gálvez Foto: Cuartoscuro

Luego de reunciar al partido tricolor, Corral fue visto en el evento en el que Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena, presentó a su equipo. Su presencia levantó sospechas, debido a que en el pasado fue crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es ruin, es vulgar la manipulación que hace el gobierno de la República de la información. Lo primero que hay que lamentar es la tragedia de México. Haber pasado de un presidente corrupto como lo fue Peña Nieto, a un Presidente que siembra el odio, que manipula y falta a la verdad”, es una de las declaraciones que el exgobernador hizo acerca de López Obrador.

La aspirante a la presidencia anunció que Corral participará en “Diálogos de la Transformación”, una serie de foros coordinados por Juan Ramón de la Fuente, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en los que los participantes contribuirán a la construcción del plan de trabajo de Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024.

Corral no es el único exgobernador en acercarse a la 4T, Omar Fayad hizo lo propio después de renunciar al PRI en junio de este año. Su renuncia ocurrió luego de meses de discordia con el presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas.

El exgobenador de Hidalgo fue nombrado embajador de México en Noruega, por propuesta de López Obrador. En su momento el mandatario nacional afirmó que propuso al expriista para estar al frente de la embajada debido a la reacción que tuvo tras la explosión del ducto clandestino Tlahuelilpan, ocurrida en 2019.

En los últimos meses varias políticos más salieron de las filas del PRI, tales como Eruviel Ávila, Miguel Ángel Osorio Chong y Adrián Rubalcava, por mencionar algunos nombres.