AMLO revela que hoy recibirá una llamada telefónica de Biden: “En una de esas es por la Navidad”

El presidente reveló que su homólogo de Estados Unidos solicitó hablar con él. Crédito: The White House

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy tendrá una llamada telefónica con Joe Biden, luego de que ayer su homólogo de Estados Unidos solicitó comunicarse con él; presuntamente sin indicarle cuál es la razón.

Te puede interesar: AMLO reacciona al nombramiento de Lenia Batres como ministra de la SCJN; asegura que Bertha Alcalde influyó en la decisión

El mandatario adelantó que la llamada entre ambos está programada para las 09:00 horas de hoy y aseguró que por su parte, le dará “mucho gusto” saludarlo y conversar con él.

“Ah, por cierto tengo una llamada con el presidente Biden, a las 09:00″, dijo brevemente en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Te puede interesar: Tren Maya: ¿Cuáles son las estaciones que aún no operan y cuándo serán inauguradas?

López Obrador insistió en no revelar cuál sería la posible razón de por qué Biden solicitó la llamada; no obstante, dijo que esas peticiones eran normales y bromeó en que tal vez sería para desearle una buena Navidad.

“Yo creo me ingresan, él pidió hablar conmigo y desde luego me va a dar mucho gusto saludarlo y que conversemos y luego me tengo que ir, voy a supervisar el tren el insurgente que va avanzando y de ahí vamos a la Laguna y de la Laguna a Oaxaca.

Te puede interesar: Carlos Slim: así ha crecido la fortuna del magnate mexicano durante el sexenio de AMLO

“Vamos a ver qué nos plantea, el pidió ayer que quiere hablar conmigo y con mucho gusto, es normal, en una de esas es por la Navidad”, puntualizó.

Información en desarrollo...