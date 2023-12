Sergio Mayer confirma que sí cobra a nombre de Wendy Guevara; acepta que la influencer “no está enterada”

Sergio Mayer arremetió contra Wendy al darse cuenta de la fama que tiene la influencer (Vix)

Hace dos meses, Wendy Guevara concedió un par de entrevistas para Adrián Marcelo y Yordi Rosado, donde reveló que tras salir de ‘La Casa de los Famosos México’ e iniciar proyectos en conjunto con los integrantes del Team Infierno, se negó a firmarle a Sergio Mayer una carta de cesión de derechos; sin embargo, de acuerdo con el productor, ‘La Perdida’ sí firmó dicho documento.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante asegura que Sergio Mayer cobró regalías de Jorge Falcón sin su consentimiento

Durante su charla con Adrián Marcelo, Guevara recordó que en dos ocasiones se negó a que Mayer la representara:

“Me ha aventado un papel que dice ‘cedo mis derechos de cobranza’ y de no sé qué. Le dije: ‘¿Por qué me estás dando este papel?’ Ya van dos veces que me avienta ese papel. No (lo he firmado), ni loca”.

Tras salir de ‘La Casa de los Famosos México’ e iniciar proyectos en conjunto con los integrantes del Team Infierno, Wendy Guevara dijo que se negó a firmarle a Sergio Mayer una carta de cesión de derechos.(Instagram: @ponchodenigris).

Sin embargo, poco más de un mes de esa entrevista, en un reciente encuentro con la prensa, Sergio Mayer, quien promociona su libro ‘Entre el infierno y el éxito’, fue cuestionado sobre las aseveraciones de Wendy Guevara, las cuales contradijo, pues aseguró que la influencer sí le firmó una carta de cesión de derechos por dos contratos que él le consiguió.

“Yo creo que Wendy no está enterada porque esa carta la firmó. Ella tuvo que firmarme unas cartas por dos contratos que yo le conseguí. Yo creo que ella no sabe. Yo veo las cosas con sus abogados. Wendy se dedica a estar trabajando, a estar arriba de los escenarios y yo creo que no sabe lo que declara porque las cartas me las firmó”.

El productor dijo que tras salir de ‘La Casa de los Famosos México’, Televisa le recomendó a Wendy Guevara que ella y sus abogados vieran temas contractuales con la empresa de Sergio Mayer. De acuerdo con el actor, la creadora de contenidos tuvo libertad para decidir que firmaba y que no.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante ‘destroza’ a Christian Chávez por look de la Virgen de Guadalupe: “Hay un respeto” |VIDEO

Las declaraciones de Sergio Mayer han hecho eco en las redes sociales en medio de una gira de trabajo que Wendy Guevara realiza en Monterrey, Nuevo León, al lado de su excompañero en ‘LCDLFM’, Emilio Marcos. Hasta el momento, la creadora de contenido no se ha pronunciado al respecto.

Sergio Mayer fue señalado por Gustavo Adolfo Infante de cobrar regalías de Jorge Falcón

La forma en la que Sergio Mayer hace negocios lo ha distanciado de varias celebridades y ha alimentado rumores de que se aprovecha de su conocimiento legal para vivir a costa del trabajo de otras personas.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante cuestiona la salud mental de Peso Pluma por destruir un monitor en pleno concierto

En 2019, salió a la luz que Sergio Mayer cobraba regalías por las reproducciones digitales de la música de José José, situación que fue confirmada por el hijo del intérprete, José Joel, quien declaró que Mayer convenció a su padre de ceder los derechos a base de engaños.

En 2023, Mayer fue excluido de la gira de reencuentro de Garibaldi, debido a que sus compañeros se opusieron a que fungiera como representante de la agrupación. Luego de quedar fuera de la gira, Sergio Mayer amagó con demandar a la Arena Ciudad de México si se llevaba a cabo un concierto del grupo noventero, pues él era el propietario del nombre e imagen de Garibaldi.

El conductor de 'De Primera Mano' contó en su canal de YouTUbe que Jorge Falcón descubrió que Sergio Mayer cobraba sus regalía en YouTube sin su consentimiento. Crédito: Gustavo Adolfo Infante, YouTube

Recientemente, Gustavo Adolfo Infante aseguró que Sergio Mayer cobraba ingresos por reproducciones en YouTube del comediante Jorge Falcón, quien le confesó que descubrió esta situación cuando intentó abrir su canal en YouTube.

De acuerdo con Infante, la información la obtuvo durante una charla con el cómico y su gestora de redes sociales, que se dio durante un corte comercial del programa ‘De Primera Mano’:

“Sergio Mayer cobraba las regalías de YouTube de Jorge Falcón, igual que con José José. Es decir, que este cuate se agarra a personas grandes, personas que no saben cómo está la onda de las redes sociales, como Jorge Falcón”, contó el periodista durante una transmisión en vivo.