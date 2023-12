Javier Alarcón juzgó el ‘Nuevo Modelo del Futbol Mexicano’: “No vamos a ningún lado”

Javier Alarcón volvió a criticar a la FMF (Foto: Instagram/@javier_alarcon_g)

Días después de la finalización del torneo de Apertura 2023, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) convocó a la segunda Asamblea Ordinaria anual de Socios. En la reunión se aprobó una serie de nuevas medidas en el marco del “Nuevo Modelo del Futbol Mexicano”. Aunque buscaron que las mismas fueran innovadoras, el periodista Javier Alarcón las criticó.

Te puede interesar: Liga Mx dará a conocer los audios del VAR a partir del 2024

Por medio de su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, Alarcón se pronunció en contra de las medidas conocidas con el nombre de “Alianza por la afición” toda vez que, desde su punto de vista, no se incluyeron tres ejes cruciales que tendrían un impacto real en la mejora del futbol mexicano y su nivel ante el resto del mundo.

“’Competitividad’ dice Ivar. 1. No hablan de multipropiedad. 2. Sin ascenso ni descenso, sin nuevas plazas y/o empresarios, no vamos a ningún lado. 3. Con tantos ‘no formados en México’, tampoco. ‘No podemos hacer perdazos, pero no entra nadie más”, expresó por medio de su cuenta verificada conocida con el nombre de @Javier_Alarcon_.

Según algunos expertos, la Liga MX debe volver a las competencias del futbol sudamericano (Infobae/Jesús Avilés)

Y es que una de las principales críticas de los expertos a las autoridades deportivas ha consistido en la poca voluntad para tomar decisiones determinantes que podrían potenciar más el nivel del futbol mexicano.

Te puede interesar: No ayudó al América; Comisión de arbitraje de la FMF se deslinda de acusaciones

Además de las medidas enunciadas por Alarcón, algunas otras propuestas por otros personajes contemplan el regreso de los clubes mexicanos a competencias como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, así como el del Tricolor a la Copa América.

Desde su punto de vista, el hecho de medirse ante otras selecciones y clubes ayudará a que el nivel de los clubes y los futbolistas se eleve para que puedan competir en igualdad de capacidades en contra de los equipos del cono Sur del continente americano.

En 2024 también se premiará al equipo con más puntos en el año futbolístico (X/ @ClubAmerica)

¿En qué consiste el ‘Nuevo modelo del futbol mexicano’?

De acuerdo con el comunicado difundido en la página web oficial de la FMF, los 18 socios del futbol mexicano aprobaron una serie de primeras acciones a través de las cuales buscan “atacar los problemas estructurales que hemos arrastrado por años”. El listado contempla las siguientes determinaciones:

Reformas al reglamento de competencia.

A partir de la temporada 2024 - 2025 se reformará el Reglamento de Competencia buscando generar más justicia deportiva, priorizando la calendarización deportiva sobre otro tipo de espectáculos en los estadios.

Autonomía de la comisión de árbitros.

Trabajar en la reestructura del arbitraje para garantizar su autonomía y fortalecer la legitimidad de sus decisiones.

Centralización del VAR.

Se instalará el Centro de Operaciones en las oficinas de la FMF en Toluca, Estado de México, emulando las mejores prácticas de otras ligas deportivas de clase mundial.

La Liga Mx compartirá audios del VAR a partir de 2024 (X/@FMF)

Publicación de audios del VAR.

Los audios del VAR se publicarán posterior a cada jornada con lo que fortaleceremos la transparencia en las decisiones.

Fortalecimiento de la Liga MX Femenil.

Se anunciará el plan de desarrollo y consolidación del Futbol Femenil la cual, tras 6 años de haber dado la patada de salida en su primer torneo profesional de primera división, se ha consolidado hoy en el gusto de la afición y es una de las mejores del mundo.

Detección y formación de nuevos talentos.

Se contemplan nuevas propuestas a los reglamentos del futbol infantil y una mejor integración del futbol amateur, las ligas profesionales de desarrollo y los equipos de la Liga MX.

Las autoridades también contemplaron la mejora de las instalaciones de los estadios de la Liga MX (Cuartoscuro)

Mejoras en la experiencia de la afición.

En 2024 anunciarán inversiones importantes para mejorar las canchas así como la infraestructura de los estadios, con conectividad digital de primer nivel, mayor seguridad alrededor de los partidos y la generación de contenidos y experiencias

Proyecto de selecciones; partidos de alto nivel para la Selección Nacional de México (SNM).

La Selección Nacional jugará dos partidos amistosos: el 5 de junio contra Uruguay y el 8 de junio contra Brasil, dos potencias indiscutibles del futbol mundial.