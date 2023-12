“Esto es para ti, gracias por todo”: joven acude a panteón a avisarle a su abuelo que se graduó de la Universidad | VIDEO

(Tiktok)

Extrañar a una persona fallecida es algo que todos tenemos que pasar tarde o temprano, y seguir adelante cueste lo que cueste, y fue así como una usuaria de Tiktok lo demostró al volverse viral tras visitar a su abuelo en el panteón y avisarle que finalmente se graduó de la Universidad.

A través de un video con 16 segundos de duración en TikTok, se puede apreciar a Jacqueline Ramírez anunciándole a su querido abuelo que finalmente se graduó de la Universidad.

“¡Abuelito, ya me gradué, es para ti, gracias por todo!”, se escucha a la joven gritándole muy emocionada a su abuelo, y quitándose la estola de graduación y ofrecérsela su ser querido que hace en una gaveta.

Usuarios se conmueven con el video dedicado al abuelo

En otros videos publicados en su cuenta de TikTok, Jacqueline Ramírez mencionó que se graduó de la carrera de Pedagogía, algo que siempre su abuelo soñó verla vestida con la toga y el birrete, pero lamentablemente no pudo verlo.

Dicha acción hizo que el video tuviera más de 9 millones de reproducciones en TikTok, por lo que millones de usuarios se conmovieron y en la caja de comentarios compartieron su historia con un ser querido que lamentablemente perdieron.

“Bendiciones desde el cielo, te escuchó tu dedicación, sigue adelante”; “Felicidades hermosa, Dios te bendiga y tu abuelo debe estar muy orgulloso”; “Eres una nieta agradecida, tu abuelo te ama mucho y está feliz por ti”; “Cuando mi abuelito estaba en el hospital le conté que quería hacer mi fiesta de titulación en grande y él estaba emocionado, ya no pudo verme”; “Yo también me graduaré porque mi abuelito me dejó su pensión para que yo estudiara, el día de la graduación yo no quería ir por qué él no iba a estar”; “Sólo las que hemos perdido a un abuelito que se dio tanto a querer sabemos lo que es perderlo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios conmovidos por el video de la recién graduada.