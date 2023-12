Bárbara de Regil despreció a RBD y a Luis Miguel: “No me gustan”

Bárbara de Regil, ganadora como "Puercoespunk", no es fan de RBD ni Luis Miguel (Foto: Instagram)

Luego de obtener el triunfo como “Puercoespunk” en el programa ¿Quién es la máscara?, Bárbara de Regil compartió con la prensa que no es precisamente admiradora del estilo musical de RBD ni de Luis Miguel, pese a que ambos conceptos se encuentran en plena gira y han logrado congregar a decenas de miles de personas en distintos países.

Para dar pie a la temporada navideña, la actriz e influencer de estilo de vida fitness hizo un comentario a manera de balance de su año.

La actriz aclaró que a pesar de no preferir esa música, respeta a los artistas y sus fans (Bárbara de Regil)

“Se dice fácil, se dice ‘tú estás muy bien’, ‘tu hija está muy bien’, pero la realidad es que no todos estamos bien siempre, tenemos días buenos, días malos, tenemos días en donde lloramos, nos peleamos o estamos felices. Y eso me pasa mucho a mí”, dijo a un grupo de reporteros que la abordaron a su salida de Televisa.

Fue el periodista Edén Dorantes quien cuestionó a la famosa de 36 años respecto a sus gustos musicales, con la intención de dar pie a hablar de los shows de Luis Miguel y RBD.

La banda mexicana pop RBD durante su concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el jueves 30 de noviembre de 2023. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

“Nada más me hacen preguntas que luego... no vayan a sacarlo de contexto y después pongan unos subtítulos espantosos. No, no iría a ver a RBD, respeto a toda la gente que ama a RBD y se pone las corbatas. A mí no me gusta, no es mi género, pero lo respeto muchísimo”, refirió.

“Ya voy a empezar a mentir. ‘sí, los amo a todos’”, añadió de manera sarcástica.

La protagonista de la telenovela Cabo explicó que, aunque no le gusta la música de El sol de México, sí conoce y hasta se sabe todas sus canciones.

“No me gusta su música, Luis Miguel a mí tampoco me gusta, pero de Luis Miguel sí me sé todas las canciones porque a todos nos ha tocado, quien no se sepa una , yo me sé todas. Fer sí es muy Luis Miguel, me ha tocado ir con él al concierto, claro yo soy feliz a apoyarlo, a estar ahí y a verlo”, contó sobre su esposo Fernando Schoenwald.

Bárbara conoce todas las canciones de Luis Miguel por su esposo y cultura popular (Luis Miguel)

Pese a todo, la actriz de Pacto de sangre y Quiero tu vida, compartió quiénes son sus cantantes admirados, y uno de ellos es un amigo muy cercano.

“Soy muy amiga de Alejandro (Fernández) y también soy muy su fan. Pero no sólo me gusta la música de Alejandro, me gustan muchos más géneros, que igual y si ahorita digo, van a decir ‘claro, no le gusta Luis Miguel’. A mí me gusta mucho Romeo Santos, me gusta mucho el grupo Aventura, la electrónica, la bachata, me gusta el jazz y así. Alex es mi amigo y lo adoro y canta impresionante, Carlos Rivera canta impresionante, claro que tengo mis gustos”, aclaró la creadora de contenido.