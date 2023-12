“Qué pendejada”: Pepe Aguilar explota EN VIVO tras ser cuestionado sobre su nacionalidad; aseguran estaba ‘borracho’

El cantante arremetió contra sus fanáticos que aún lo cuestionan sobre su nacionalidad. Crédito: YouTube Angélica Palacios Real

Seguidores del cantante de regional mexicano, Pepe Aguilar, quedaron atónitos luego de que hiciera una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram en donde al parecer se encontraba borracho y al ser cuestionado sobre su nacionalidad explotó contra sus fanáticos respondiendo “qué pendejada”.

Pese a que se le veía bastante contento por convivir con sus fanáticos, el constante ataque que ha sufrido su familia, sobre todo su hija Ángela, por su ascendencia sudamericana lo ha llevado a perder los estribos con aquellos que tocan el tema.

Sin embargo, es justo esta actitud la que ha llevado a los trolls a molestarlo en sus redes sociales pues conocen el temperamento del cantante ya que constantemente busca proteger a sus seres queridos de los comentarios negativos que se encuentran en línea.

¿Qué dijo Pepe Aguilar?

Durante el fin de semana, el intérprete inició una transmisión en vivo justo antes de que tuviera un compromiso, ahí inició una dinámica en donde dejaba que sus seguidores le hicieran preguntas y él las respondía sin problema alguno.

Entre saludos y comentarios, Aguilar mostró que se encontraba bebiendo y desde un principio indicó que se trataba de alcohol: “Van a ver a Pepe Aguilar borracho, así que no se pierdan amiguitos”, destacó.

Sin embargo, aunque se encontraba de buen humor, una pregunta en donde lo cuestionaron sobre si su familia es procedente de Argentina fue uno de los momentos más incómodos y el cantante no dudó en responder.

“Como les gusta el cuento, me cae de a madre. Más bien tú, ¿por qué te crees tarugadas? Por qué creen puras tarugadas de lo que les cuentan... ¿Argentino y qué? Pues todos somos de todos lados, por el amor de Dios, hombre”.

El cantante se salió de sus casillas y no dudó en reponderle a los usuarios que lo molestan. Foto: Instagram: pepeaguilar_oficial | angela_aguilaroficial

Al alterarse, el hijo de Antonio Aguilar le pidió a los detractores de su familia que paren los ataques contra ellos pues no hay diferencias entre ningún humano de cualquier nacionalidad: ¿Cuál es la pinche diferencia de un argentino, con un mexicano, con un chino o con un ingles. Por el amor de Dios. Todos somos hijos de Dios”.

“Y aunque no hubiera pasado, se me hace una verdadera pendejad*. No de que me llegue sino de que perdamos energía en esas jaladas. O sea tus energías las gastas para decir esa pendejad* (...) Por eso estamos como estamos”, agregó.