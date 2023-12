Kim Kardashian posa junto a Salma Hayek, su inspiración mexicana

La actriz veracruzana es una de las inspiraciones de Kim Kardashian Crédito: REUTERS

Salma Hayek apareció junto a Kim Kardashian en un evento de moda de Balenciaga, se dejó ver con unas gafas oscuras y un vestido entallado en color negro, por su parte, la influencer apareció con unos leggins dorados con decoraciones en color negro y unas gafas tornasol.

Fueron varias las celebridades retratadas en el carrusel de fotos que publicó Kim en su cuenta de Instagram, como pie de foto la influencer escribió lo siguiente: “Cuando Balenciaga vino a Cali”.

Además de que recientemente Kim Kardashian se puso un bikini como el que usaba el personaje de From Dusk Till Dawn (Del crepúsculo al amanecer) al que Salma Hayek le dio vida en 1996, ella ya había mostrado que siente una gran admiración por la actriz veracruzana.

La empresaria y figura televisiva Kim Kardashian reveló hace años que la actriz Salma Hayek ha representado una fuente de inspiración en su desarrollo como ícono de la moda y la belleza.

Fue durante una entrevista con L.A. Weekly en que Kardashian compartió que no se sentía identificada con los estándares de belleza tradicionales y relató cómo Hayek influyó en su propia percepción estética desde que era adolescente, haciendo énfasis en las curvas y el tipo de cuerpo que comparten. Esta confesión subraya la relevancia de las celebridades con estas características físicas en la industria de la belleza y del entretenimiento.

Además, confesó que desde su juventud, la actriz Salma Hayek impactó en su visión de la belleza, a tal punto de imitar uno de los looks de Hayek para su fiesta de graduación. Y es que en su momento, la Kardashian señaló que cuando era niña no tenía un modelo a quién seguir con el que se sintiera identificada entre las revistas o en la televisión.

Kardashian buscaba una imagen que resonara con su propia identidad y encontró en Hayek, así como en otras figuras como Jennifer Lopez, ejemplos de mujeres con cuerpos más cercanos al suyo y con quienes se sentía más cómoda y segura. Esta inspiración cultural y de representatividad ha marcado la carrera de la estrella del reality Keeping up with the Kardashians, conocida por sus curvas e influencia en la moda.

En su momento, este fue el mensaje que Salma Hayek le dio a Kim Kardashian por sentirse identificada con ella: “Gracias por recordarle al mundo que las curvas son muy hermosas”. A pesar de que son de diferentes nacionalidades

En las fotografías de este 18 de diciembre ambas lucieron un estilo muy similar en las fotografías del evento de Balenciaga.