Claudia Sheinbaum garantiza que la 4T llegará a Aguascalientes porque “es el sueño del pueblo de México”

La aspirante a la presidencia se reunió con simpatizantes en el estado de Aguascalientes Crédito Cortesía

La tarde de este sábado 16 de diciembre, fecha en la que dan inicio en México las tradicionales posadas, la aspirante a la presidencia de la República por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con simpatizantes en el municipio de Jesús María, en el estado de Aguascalientes, a los que les prometió que la Cuarta Transformación llegaría.

En ese sentido, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México hizo énfasis en que ese es el sueño de los mexicanos y por ello adelantó que los sueños se cumplirían, en referencia a las elecciones del próximo 2 de junio del 2024, postura que además la llevó a remarcar la importancia de implementar en todo el país los gobiernos de transformación donde, a diferencia de las administraciones pasadas, se le da prioridad a los que tienen menos.

“Los sueños se van a cumplir, y ese es el sueño del pueblo de México, seguir con la Cuarta Transformación”.

Claudia Sheinbaum estuvo en el municipio de Jesús María Crédito Cortesía

Cabe destacar que previo a su reunión con simpatizantes tanto del movimiento que ella representa como militantes del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue recibida con mariachis, por lo que quedo evidenciado el cobijo que el pueblo de Aguascalientes le dio a la aspirante a a presidencia.

Tras tener tan cálido recibimiento, la morenista enfatizó en la necesidad de que no haya millones de mexicanos que queden rezagados, por lo que urgió en reducir la pobreza y sobre todo la desigualdad.

“No puede haber un gobierno que se dedique de nuevo a mirar a los de arriba, hay que seguir mirando a los de abajo”, dijo.

Pidió hacer que llegue a 4T a Aguascalientes Crédito Cortesía

Como ha sido una constante, la precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), recordó que durante el gobierno del presidente de origen tabasqueño, se implementaron muchos programas de Bienestar, tales como la Pensión para Adultos Mayores e incluso la construcción de obras de infraestructura históricas como es el caso del Tren Maya, lo que ha llevado a que exista una mejor calidad de vida para los y las mexicanas. Así pues, se pronunció por la necesidad de garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación para no solo mantener los mismo sino además ampliarlos.

Pide no dejar atrás a Aguascalientes

La doctora Claudia Sheinbaum Pardo recordó que no basta en que haya en México crecimiento económico si los mexicanos no cuentan con un buen goce de sueldo, por lo que lamentó que la entidad que visitó este día presuma que hay inversión pero no una buena calidad de vida para sus residentes.

“Aquí se presume que hay inversiones, igual que en Guanajuato, pero los salarios son de los menores que hay en el país, para nosotros es distinto, nosotros lo que queremos es salario digno, trabajo digno para los mexicanos y para las mexicanas”.

Tras ser recibida con mariachis, la coordinadora nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación hizo un llamado a continuar con la 4T en el país Crédito: CORTESÍA

Acompañada por el presidente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya y miembros de su equipo de trabajo, pidió a los asistentes hacer posible la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación pues adelantó, “todos quieren que siga la transformación en México”.

Celebró antes el inicio de las posadas

Mientras se dirigía a Aguascalientes en compañía de su esposo para celebrar este encuentro con simpatizantes, Claudia Sheinbaum Pardo publicó a través de sus redes sociales un video en donde no solo deseó a todos sus seguidores un feliz inicio de las posadas, sino que además dio a conocer que antes este tipo de celebraciones estaba dirigidos Huitzilopochtli pero tras la conquista y el periodo de la colonia, se convirtió en un evento cristiano.

Durante su trayecto a Aguascalientes, la morenista dio un poco de historia sobre esta importante tradición mexicana Crédito: X @Claudiashein

“Les deseamos buen inicio de posadas a todos, a todas, un cariño muy grande y nos vemos en un ratito en nuestra asamblea”, dijo.