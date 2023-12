Manifestaciones en Reforma: calles cerradas y alternativas ante presencia de manifestantes

Comerciantes colapsan Paseo de la Reforma Crédito X @OVIALCDMX

La tarde de este sábado 16 de diciembre el corazón de la capital se ha visto afectado por la presencia de manifestantes quienes han causado afectaciones en principales calles y avenidas de la urbe, entre ellas Paseo de la Reforma que es una de las más transitadas especialmente durante la temporada decembrina.

De acuerdo con información proporcionada por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, se trata de un grupo de comerciantes quienes tomaron los carriles centrales de la avenida antes mencionada y bloquearon el transito hacia el Ángel de la Independencia, por lo que la zona centro de la urbe es la que se ve afectada por la presencia de los inconformes.

Los manifestantes, de acuerdo con lo expuesto por las autoridades capitalinas, se desplegaron a a altura de la Torre del Caballito, muy cerca del cruce con la Avenida Bucareli. Al respecto, el Metrobús informo que la Línea 7 que va desde Indios Verdes hasta Campo Marte sólo da servicio de norte a poniente hasta la estación Glorieta de Violetas y posteriormente se reanuda desde París hasta Campo Marte.

Comerciantes colapsan Paseo de la Reforma Crédito: X @C5_CDMX

El Centro de Orientación Vial de la capital mexicana informó que los manifestantes han realizado además del cierre de los carriles centrales de Paseo de la Reforma, el de calles aledañas a la Secretaría de Gobernación, lo que llevo a que integrantes de la Secretaría de Gobierno de la urbe informara que se buscará mantener el diálogo con los inconformes y así evitar que el corazón de la urbe continúe afectada en temas de movilidad.

Calles alternas ante manifestantes

Debido a que hasta este momento se desconoce a partir de qué hora se liberarán las calles afectadas por la presencia de manifestantes, se sugiere considerar estas avenidas que, aunque con carga vial, mantienen la movilidad.

Avenida Insurgentes

Avenida Chapultepec

Circuito Interior

Viaducto Río de la Piedad

El cierre de Paseo de la Reforma basta hacer mención es en ambos sentidos, por lo que se sugiere evitar la zona y seguir las indicaciones de elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes se han desplegado por la zona a modo de ayudar a los afectados.

Hasta ahora se desconocen los motivos por los cuales realizan estas afectaciones a la vialidad, al tiempo de ignorarse sus denuncias. Para conocer qué calles están cerradas, se sugiere estar al tanto de las vías de comunicación oficiales del Centro de Orientación Vial que además de alertar por este evento, se encargará de dar detalles sobre más cortes a la circulación a consecuencia de obras, accidentes u otros eventos que mermen la movilidad.

Se trata del segundo día de afectaciones

La tarde del pasado viernes 15 de diciembre, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron también sobre Paseo de la Reforma con el fin de dirigirse hacia Palacio Nacional. A este grupo, se le sumó un contingente procedente del municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, los cuales pedían una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acto que dijeron, llevaban dos años esperando.

No obstante, el mandatario no pudo atenderlos pues no se encontraba en la capital debido a que viajó al estado de Campeche para inaugurar el Tren Maya que viajó hasta Cancún en el Estado de Quintana Roo.

Este sábado 16 de diciembre, el mandatario viajó al norte del país, específicamente a los estados de Tamaulipas y Nuevo León y por ello, se espera que sean las autoridades capitalinas las que den resolución a los manifestantes. para con ello, liberar las vialidades afectadas,