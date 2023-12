Karely Ruiz factura en OnlyFans para seguir ayudando a perritos sin hogar

La modelo es una gran defensora de los animales (Instagram @karelyruiz.of)

Karely Ruiz, además de ser una de las influencers más polémicas de los últimos años, es una altruista. Es claro que la modelo debe ganar bastante dinero con su trabajo en la plataforma OnlyFans, y que estos miles de pesos le sobran lo suficiente para ofrecer ayudar a quien más lo necesita.

Y así lo ha demostrado desde hace un tiempo, donando a más de una asociación que protege a perros rescatados de la calle. Y es que un can necesita de muchos cuidados, desde la salud, hasta el juego y la nutrición. Las croquetas y alimentos para mascotas no son baratos, ni tampoco el mantenimiento de las mismas.

Los perros abandonados son un problema en México. Año con año, la presencia de animales en situación de calle crece. Karely Ruiz, demostrando su amor por el mejor amigo del hombre, ha donado bastante dinero a albergues y hasta sueña con tener uno que ella misma maneje.

Orejitas de Gala recibió ayuda de Karely Ruiz

La famosa se comprometió a hacer contenido en OnlyFans para ayudar a los perritos en situación de abandono (Ig karelyruiz)

Uno de los últimos albergues que recibieron ayuda de la controvertida influencer fue Orejitas de Gala quienes escribieron un emotivo mensaje en señal de agradecimiento a las acciones altruistas de la influencer, como si un perrito hablara directamente:

“Hoy estuvimos en los ojos y el corazón de Karely Ruiz. Hace tiempo ya nos había volteado a ver y justamente hoy nos mandó una patita de ayuda para la mensualidad del pago de lo que es nuestro hogar y queremos que lo siga siendo. Yo y todos mis hermanitos estamos agradecidos infinitivamente por ayudarnos a que este lugar siga siendo el hogar de más perritos. Que viven el día a día el abandono y el maltrato del ser humano”.

También añadieron: “Hoy más de 100 perritos rescatados vivimos aquí. Después de haber sufrido mucho en la calle, hoy tenemos un hogar. Te queremos agradecer Karely Ruiz por mirar y ayudar a quienes no tenemos voz. Y te mandamos un mega abrazo perruno, y que sigas facturando por muchos perritos más”.

Karely Ruiz ayudó a trascender a una perrita maltratada

"Colitas Costeñas" solicitó apoyo a Karely Ruiz principalmente ocn alimento para perros (Captura: FB Colitas Costeñas)

Pero no es la única fundación que ha recibido el apoyo de la modelo de OnlyFans, pues hace un tiempo fue madrina de una perrita llamada Alalá en el albergue Mejor Amigo. La lomita, lamentablemente, fue encontrada en malas condiciones de salud, abandonada y golpeada.

La influencer, de la mano de la fundación, ayudó económicamente a que la perrita muriera con dignidad. Ante esto, Mejor Amigo escribió a Karely un mensaje para agradecerle su apoyo:

“Gracias por ayudar a la preciosa Alalá a tener una despedida digna. Con tu apoyo podremos seguir rescatando y cambiando vidas de muchos perros y gatos en situación de calle. Estamos agradecidos y comprometidos con esta misión de encontrar Mejores Amigos para cada uno de ellos. Gracias por difundir la adopción de nuestros amigos y hacer el cambio verdadero. Esperamos verte pronto en algún evento con causa que tengamos para seguir rescatando”.

Karely Ruiz asistió a un refugio de perros (Ig karelyruiz)

Ante este mensaje, la influencer les contestó: “Gracias por sus bonitas palabras, mis respetos a todas las fundaciones que apoyan, no cualquiera y más ahorita en estos tiempos que a los perritos no les toman el valor que se merecen, pero gracias a ustedes mucha gente de alguna u otra forma puede unirse, gracias. De todo corazón se merecen todo lo bonito de la vida, así que a seguir luchando por ellos que nos necesitan más que nunca, y yo me encargaré de apoyar a muchas fundaciones si Dios me lo permite”.

Colitas Costeñas es otra asociación que ha recibido el apoyo de Karely Ruiz.