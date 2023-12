Robert Dante Siboldi niega que Tigres tenga desventaja en el Azteca: “Fuimos al Estadio de Chivas y ganamos”

El timonel de los regiomontanos se mostró confiado para poder coronarse en el Estadio Azteca. Foto: Jovani Pérez

Tras igualar a un tanto en los primeros 90 minutos de la Gran Final del Apertura 2023, Tigres y América dejaron la serie abierta para la vuelta en el Estadio Azteca. Si bien, se presume que las Águilas son los que saldrán con cierta ventaja por estar en su casa y ante su gente, el estratega de los regiomontanos, Robert Dante Siboldi, recordó que el equipo viene de coronarse en patio ajeno.

Te puede interesar: Éste es el grado de estudios de Robert Dante Siboldi, Director Técnico de Tigres

Consciente de que no dieron el mejor partido, Siboldi apuntó los errores que habrá que corregir para el cotejo de vuelta en el Coloso de Santa Úrsula. No obstante, al ser cuestionado sobre si sentía que el objetivo se veía más lejano de conquistar en la capital del país después de firmar el empate a un gol en el ‘Volcán’, el timonel uruguayo afirmó que ese tipo de panoramas no suelen pesar en la plantilla felina.

Este equipo nos tiene acostumbrado a eso. Se consiguieron algunos títulos jugando de visitante; en el último (Clausura 2023) nadie daba nada por nosotros y fuimos a la casa de Chivas y lo ganamos. La serie está abierta, físicamente el equipo resintió el cansancio al final, es lógico {...} pero físicamente el equipo está bien y nos tenemos que recuperar, es un cansancio normal.

El estratega de Tigres señaló que el equipo está acostumbrado a coronarse en calidad de visitante Crédito: Tigres

Como ya se mencionó, los ‘Incomparables’ vienen de ser campeones en el Clausura 2023 tras haber remontado un 2-0 en la casa de las Chivas. De igual manera, cabe recordar que de sus seis títulos obtenidos en los últimos 12 años, cuatro fueron en calidad de visitante:

Te puede interesar: ¿Cuánto gana Nahuel Guzmán, el polémico e histórico portero de Tigres?

Apertura 2015 vs Pumas en el Olímpico Universitario

Apertura 2017 vs Monterrey en el BBVA

Te puede interesar: David Faitelson asegura que Tigres ya es un equipo ‘grande’ del futbol mexicano

Clausura 2019 vs León en el Nou Camp

Clausura 2023 vs Guadalajara en el Akron

Córdova empató 2 - 2 y Tigres presionó a Chivas (Twitter/ @LigaBBVAMX) -

Posteriormente, Siboldi abundó en los aspectos a corregir para el duelo del próximo domingo 17 de diciembre en el Azteca.

Yo lo veo como un partido de una final, con mucha intensidad, disputando con todo cada balón. Eso el equipo lo demostró hoy, mucha intensidad, pero el equipo tiene que mejorar en ese aspecto, en tener tranquilidad y calma para poder hilar tres, cuatro pases para darle circulación, tener posesión de pelota y encontrar los espacios; eso es algo que nos falto hoy por la ansiedad.