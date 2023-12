Poncho de Nigris explica qué pasó con Adal Ramones tras pelear con él en el Aeropuerto: “Es como un duende, hasta me da cosita”

(foto:instagram/@ponchodenigris/@adalramones

El pasado 13 de diciembre, un video se volvió viral en el que se muestra a Poncho de Nigris y Adal Ramones en una acalorada discusión a las afueras de un aeropuerto. El incidente generó una gran atención en las redes sociales y los medios de comunicación.

Poncho de Nigris, tras el video, tomó la iniciativa de explicar lo ocurrido en su cuenta de Instagram. En sus declaraciones, admitió haber considerado la posibilidad de un enfrentamiento físico, pero finalmente optó por mantener la calma. La confrontación se originó cuando De Nigris se acercó a Ramones para pedirle que expresara sus opiniones de manera directa.

Sin embargo, recientemente de Nigris fue captado por las cámaras de Ventaneando y le pidieron una explicación más profunda sobre el incidente. En un inicio el participante de realitys dijo que no quería tocar le tema, pero más tarde comenzó a hablar detalladamente.

“No, yo no quiero entrevistas de eso porque ya lo dije en un en vivo. Pero mira, yo le quiero decir a toda la gente, se hizo un chisme y por un video que salió. A mi ya no me gustan los problemas, pero sí le reclamé porque hace mucho tiempo había él hablado cosas y me dolieron mucho y si estuvo muy fuerte lo que dijo y le reclamé nada más”, comentó.

Poncho recordó que durante su estadía en el reality reciente aseguró que cuando se lo encontrara, sin duda lo confrontaría: “Yo nada más porque en La casa de los famosos dije cuando lo vea le voy a reclamar y me lo puso la vida y me lo encontré, estaba solito yo también estaba solito, veníamos llegando de la Ciudad de México, de hecho veníamos en el mismo avión y nada más le reclamé y ya. Y luego salieron con ese video, pero al final terminamos bien. Nada más. Ni siquiera tenía ganas de pegarle”.

Por otro lado, de Nigris fue más allá al hacer una comparativa del ex conductor de Otro Rollo con algunos personajes míticos de las épocas navideñas.

“Es Navidad, son fechas importantes y luego es como un duende. Hasta me da cosita y me da ternura.Me hice su amigo y al final me reí, nos reímos y ya. Nos calentamos ahí nomás poquito en la discusión, pero ya estamos grandes para esos mitotes, yo la verdad ya me retiré de eso”, concluyó.

¿Qué dijo Adal Ramones?

Adal Ramones, por su parte, había insinuado su descontento previamente a través de sus redes sociales, pero luego ofreció su versión de los hechos en un programa de televisión. Según Ramones, Poncho de Nigris le instaba a que se enfrentara a él cara a cara para hablar sobre comentarios pasados. En ese contexto, Adal Ramones recordó una declaración anterior en la que había cuestionado las habilidades de De Nigris como locutor y presentador de televisión.

Durante la discusión, hubo momentos de tensión, con Adal Ramones tocando repetidamente la chaqueta de Poncho, quien respondió pidiéndole que retirara la mano. Ramones respondió con sarcasmo alegando preocupación por la integridad de la chaqueta de su oponente. Adal también afirmó que el video que se ha difundido en las redes sociales y los medios de comunicación no muestra la parte completa de la discusión, donde supuestamente Poncho de Nigris aceptó que la confrontación no tenía sentido.

Ramones también reveló que la confrontación no se limitó a su llegada a Monterrey, ya que Poncho de Nigris había intentado iniciarla previamente en el aeropuerto. Ramones sugirió que De Nigris había intentado ingresar a la primera clase del vuelo para confrontarlo, pero le dijeron que su lugar era en la clase turista. En última instancia, Adal Ramones compartió un mensaje sobre la importancia de que las figuras públicas desarrollen una piel gruesa para enfrentar las críticas y aprender de ellas, haciendo referencia a la “generación de cristal”.

Es importante destacar que esta rivalidad, que se remonta a varios años atrás, ha perdurado en el tiempo y había sido manifestada previamente por Poncho de Nigris en el programa La Casa de los Famosos México. La confrontación reciente ha generado un debate en las redes sociales sobre el comportamiento de las figuras públicas en la era de la comunicación digital.