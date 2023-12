Policía de la CDMX detiene sus actividades para cobijar a una persona sin hogar | VIDEO

Un elemento de la SSC fue captado arropando a un hombre sin hogar cuando éste dormía en una banca Crédito X/@MrElDiablo8 - Capturas de pantalla

La noche del pasado miércoles 13 de diciembre se hizo viral la acción de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quien al notar que un peregrino, que había caminado desde Tlaxcala con destino a la capital mexicana para visitar la Basílica de Guadalupe ya no podía seguir su andar ante el cansancio extremo y por ello optó por cargarlo y llevarlo hasta un taxi para arribar al templo mariano, ahora otro uniformado atrajo la atención de internautas pues se conmovió por un ciudadano sin hogar que dormía en la banca de un parque público.

A través de la plataforma X, antes conocida como Twitter, el periodista Jorge Becerril compartió el momento exacto en que el policía se dirige hasta donde se encuentra la persona en situación de calle y, sin molestarlo, lo cubre con una cobija para que las bajas temperaturas que azotan a la capital mexicana no afecten su salud.

El uniformado, basta decir, se dirige hasta el ciudadano sin hogar quien dormía en la banca de un parque. Dicho ciudadano se apoyaba de una chamarra y otra prenda para cubrir su cabeza y torso; sin embargo, ante el frío imperante de la capital, nada cobijaba sus piernas, por lo que este yacía encogido a modo de guardar calor y evitar una descompensación por hipotermia.

Fue ante tal imagen que el policía acude ante él con una cobija y, sin mediar palabra, lo arropa y acto seguido se retira para dejarlo descansar.

“De esos elementos son los que queremos en la #CdMx: profesionales y sensibles”, resalta el comunicador.

Un elemento de la Policía capitalina atrajo la atención de internautas tras cobijar a un hombre en situación de calle Crédito: X @MrElDiablo8

El clip de tan solo 16 segundos de duración rápidamente se hizo viral y acumuló una gran cantidad de comentarios de usuarios quienes tanto celebraron esta labor, al tiempo que señalaron que había sido premeditado y grabado con la intención de hacerse viral; sin embargo, hubo otras posturas en donde se remarcó que, sin importar la razón, eran pocas las personas que se detenían a apoyar a los que no tienen la oportunidad de refugiarse del frío.

“Grábame pareja, así como que no me doy cuenta que estoy mejorando la imagen de la corporación”; “Sea armado o no ! Por lo menos hicieron algo bien!”; “Es frente a la UMF IMSS 5 de Marina Nacional y Mariano Escobedo” o “Felicidades a este buen elemento por literalmente quitarse la cobija por otra persona bendiciones para estos elementos que portan el uniforme con mucha gallardía mis respetos”.

Frío azota a la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México alertó por bajas temperaturas en toda la urbe, siendo las más bajas las que se registrarán en demarcaciones como Tlalpan, Milpa Alta e incluso zonas de Cuajimalpa.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México alertó por bajas temperaturas en toda la urbe Crédito X @SGIRPC_CDMX

Se recomienda estar al tanto de las indicaciones de las autoridades y no olvidar las medidas de seguridad para evitar afectaciones por las bajas temperaturas, las cuales son: