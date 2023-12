¿No terminaron bien? Lupillo Rivera negó haber sido novio de Belinda

Lupillo Rivera aseguró que nunca tuvo un romance con Belinda, pese a que se la tatuó en el brazo (Instagram/@lavoztvazteca)

Lupillo Rivera y Belinda tuvieron un muy corto noviazgo que sólo se hizo público cuando terminaron, pues el cantante se tatuó la cara de la española y surgieron las burlas. Hasta hace poco se sabía que este romance había sido durante la participación de amos como coaches en La Voz, pero ahora él negó haber tenido una relación con Beli.

Este romance supuestamente habría iniciado cuando se dieron cuenta de que tenían una buena química, pero gran parte del tiempo intentaron mantenerlo alejado de sus compañeros y el público.

Con el paso del tiempo, se confirmó que fueron novios gracias a que el Toro del Corrido lo dio a conocer, pero hasta hoy Belinda no ha dicho algo al respecto.

Belinda se ha caracterizado por ser una persona hermética con su vida amorosa, sólo en algunas ocasiones ha confirmado sus noviazgos (Instagram/@belindapop)

Ahora que en Chisme No Like entrevistaron a Lupillo por ser el primer confirmado en La Casa de los Famosos 4, los presentadores le preguntaron sobre la Princesa del Pop Latino, a lo que él inmediatamente dijo que nunca habían sido novios.

“Belinda y yo nunca fuimos novios”, aseguró Rivera.

Elisa Beristain le pidió que no intentara ser “caballeroso” dando ese tipo de declaraciones, sino que debería de ser sincero; sin embargo, él recalcó que no tuvieron romance alguno sólo “nos mirábamos de vez en cuando”.

Por esto, Elisa mencionó si entonces únicamente tuvieron encuentros ocasionales, él respondió que sólo se veían, es decir, que tampoco fue algo sexual.

Lupillo mencionó que su romance sólo duró un verano (Instagram/@lavoztvazteca)

Lupillo Rivera relató cómo inició su relación con Belinda

Hace unos días, en entrevista con Akio Annechini para RadioShow confesó que él fue quien “tiró la primera piedra”, pero antes de dar el primer paso se dio cuenta de que la intérprete de Luz sin gravedad se enojaba cuando su entonces novia lo visitaba en La Voz.

Cuando Rivera directamente le preguntó por qué se enojaba cuando su novia lo visitaba, Belinda le dijo que le caía mal, entonces ahí él se dio cuenta de que el interés era mutuo.

Pese a que se tatuó la cara de la cantante en el brazo, Lupillo aseguró que nunca se vio casándose con ella, pensaba que su relación sería “temporal” y así lo fue.

Lupillo ha revelado que en su noviazgo se hizo el tatuaje de la cara de Belinda por diversión y porque pensó que eso sería significativo en su relación (Getty Images)

Confesó que la intérprete de Grandes ligas no le rompió el corazón, pero sí lo sorprendió por lo que le decía. Explicó: “Sorprendido, porque dices analizo, antes de hablar yo soy una persona que dice ‘yo me analizo’, qué hice mal o en dónde me equivoqué para merecer esta actitud”.

Pese a que no habría terminado de la mejor forma su noviazgo, el Toro del Corrido compartió que sí disfrutó de su romance.

El hermano de Jenni Rivera también compartió que él no se arrepentiría de lo que vivió durante La Voz ni de lo que hizo durante su relación con Beli, incluso repitió que él no tendría nada malo qué hablar de ella.

Ricardo Montaner habría sido de los únicos que se dio cuenta de que sus compañeros tenían un romance (Captura de pantalla de YouTube)

En ocasiones anteriores, Lupillo ya ha dicho que no se arrepiente ni del tatuaje que se hizo ya que fue algo que hizo por diversión, el motivo por el que se lo quitó fue que su hijo le preguntó qué haría con el diseño cuando la protagonista de Cómplices al rescate confirmó su romance con Nodal.

“Fíjate que no me arrepiento porque pues en su tiempo se tenía que hacer, porque a veces unos somos más locos que otros, entonces así fue la onda y pues fue una diversión y uno cambia de aires”, compartió en Pinky Promise.

Rivera se quitó el tatuaje con un “rayón” encima porque así le aconsejó su hijo que lo hiciera, según compartió él.