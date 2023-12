Gustavo Adolfo Infante cuestiona la salud mental de Peso Pluma por destruir un monitor en pleno concierto

Gustavo Adolfo Infante y Peso Pluma (Imagen Tv/Ig pesopluma)

Peso Pluma no deja de acaparar los titulares desde que alcanzó la fama internacional gracias a su exitoso tema musical Ella baila sola. El cantante de corridos tumbados ha cosechado no sólo un sin fin de fieles fanáticos que lo vuelven cada vez más millonario, sino también un puñado de detractores, entre los que se encuentra Gustavo Adolfo Infante.

Te puede interesar: ¿Peso Pluma se incomodó por SEXY baile de Anitta? Reacción del cantante desata burlas: “Nicky lo tiene controlado”

Y es que recientemente, Hassan Kabande Laija protagonizó un escándalo durante su concierto de Ecuador, que lo volvió viral en cuanto se subieron videos de lo ocurrido: en algún momento del show, el intérprete de Lady Gaga arrojó al público un monitor que estaba estorbando en el escenario.

Por supuesto, este suceso fue presentado en los más importantes programas de televisión, entre los que figuran De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, quien nunca se ha callado con respecto a lo que opina de la sensación musical del momento.

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante de Peso Pluma?

Internautas criticaron a Hassan por su comportamiento en Ecuador Crédito: TikTok @julio.mancheno

Cuando se presentó la nota en su programa, el conductor de televisión y comunicador no dudó en dar su opinión, y fue bastante duro en su crítica: “No se si es esquizofrenia, locura, payasada, prepotencia, o qué, pero vean. ¿Alguien me puede explicar?”.

Te puede interesar: Éste es el tatuaje que se puso Peso Pluma para ejercer ‘La ley de la atracción’ y afirma le ha funcionado

A las críticas se unió Lalo Carillo, compañero y también colaborador de De Primera Mano, quien dijo: “Patanería como dices. Creo que nada más es un acto patán y pone en riesgo a las personas. Cuando tú avientas un monitor de ese tamaño, cae, se rompe en partes y podría lastimar a alguien de los que están dentro de las primeras filas”.

Además cuestionó su actitud de romper cosas materiales, aún teniendo dinero para comprarlas: “Si te sobra tanto (el dinero), mejor regálaselo a una persona que le haga falta”. Addis Tuñón, también conductora del programa de espectáculos, comentó que su actitud violenta iba acorde al tipo de música que suele hacer.

El conductor de televisión nuevamente se lanza contra el cantante Crédito: Imagen Televisión

Lalo Carrillo retomó la conversación y añadió: “Su música puede gustarle a muchos y pueden decir qué bárbaro, pero este tipo de acciones también hace replantearte a quién sigues, a quién admiras, a quién estás poniendo en los primeros lugares, porque es una persona que evidentemente es patán”.

Te puede interesar: ¿No le gustó? Peso Pluma confesó que tiene un tatuaje incompleto | VIDEO

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante cerró las duras criticas contra Hassan Kabande diciendo: “Yo creo que este cuate tiene problemas de control de ira, entiendo que es muy joven y ha ganado mucha lana, pero esto puede ir en detrimento de tu carrera, Peso Pluma”.

No es la primera vez que Gustavo Adolfo Infante arremete contra el cantante de corridos tumbados, pues ya en otras ocasiones ha lanzado fuertes críticas en torno a la música que canta y hasta su icónico peinado.

La exitosa carrera de Peso Pluma

Peso Pluma es sin duda uno de los cantantes mexicanos más importantes del último año (Fotos: RS Fotos)

Peso Pluma continua cosechando éxitos a pesar de las controversias. Actualmente se encuentra inmerso en la gira Doble P Tour, que está recorriendo varios países de Latinoamérica. En México, el cantante dio su primer show en el emblemático Foro Sol, con un lleno total, donde, sobra decir, también sembró la polémica luego de arremeter contra medios de comunicación que acusaron una baja venta de boletos.

El interprete de La Bebé ya ha pisado los principales escenarios del mundo de la música, como el show de Jimmy Fallon, el Festival Coachella, los premios VMAS y los Latin Grammys. También, compite directamente en listas de popularidad con artistas consolidados de la talla de Shakira, Bad Bunny y hasta Taylor Swift.

De hecho, Peso Pluma fue uno de los 10 artistas más escuchados de Spotify, a nivel mundial, por lo que su importancia en la industria musical es un hecho.