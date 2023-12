Condenaron a prisión a familiares de “El Lunares”, exlíder de la Unión Tepito

Oscar Andrés, "El Lunares" (Foto: Cuartoscuro)

Dos hombres que formaban parte de un grupo criminal que opera en la Ciudad de México fueron sentenciados a ocho años de prisión. Se trata de Brandon “F” y Alejandro “K”, quienes fueron detenidos en 2020 y reportes de inteligencia los identificaron como miembros de la Unión Tepito.

Te puede interesar: Asesinan a hombre por resistirse a un asalto en la Condesa

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el 14 de diciembre la sentencia en contra de los dos sujetos mencionados debido a que fueron hallados responsables de cometer delitos con operaciones de procedencia ilícita, así como delitos “como contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército”.

En el informe oficial no se especifica el grupo criminal al que pertenecían los ahora sentenciados. Sin embargo, reportes de inteligencia los identificaron como miembros de la Unión Tepito. Incluso información compartida por El Universal indica que Brandon tiene el apodo de El Junior, mientras que Alejandro es identificado con el alias El Tío.

Ambos fueron detenidos por agentes de la SSC (Foto: SSC CDMX)

Ambos fueron detenidos luego de un cateo en la alcaldía Cuauhtémoc, donde fueron asegurados por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) junto con cocaína, dinero y un arma de fuego.

Te puede interesar: Quién es ‘El Mafafa’, presunto miembro del CJNG en CDMX que fue detenido en Iztapalapa

“Estas personas fueron identificadas como miembros de un grupo criminal con presencia en la zona centro de la capital del país”, aparece en el informe de la FGR.

Brandon, hermano de El Lunares cumple su condena en el Centro Federal de Readaptación Social número 17, ubicado en Michoacán. Por su parte, Alejandro es tío de El Lunares y está encerrado en un penal de Nayarit.

Quién es “El Lunares” y cuál fue su relación con la Unión Tepito

Óscar Andrés "N" fue condenado a 27 años de prisión por el homicidio calificado de una mujer

Óscar Andrés Flores Ramírez, alias El Lunares, es identificado como exlíder de la Unión Tepito. En junio de 2022 se acreditó la plena responsabilidad del Lunares por el delito de homicidio calificado tras haber disparado en el rostro contra una mujer que estaba en un puesto de quesadillas en la colonia Morelos.

Te puede interesar: Cayó “El Marrano”, presunto líder narcomenudista vinculado a homicidio en la Condensa

Primero fue sentenciado en 2021 pero ante esta situación su defensa presentó un recurso de apelación, con lo que se ordenó la reposición del procedimiento penal. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX pidió una sentencia de 50 años, sin embargo, fue concedida una sentencia menor.

Lo anterior porque, “la autoridad judicial aplicó el principio de NON REFORMATIO IN PEIUS, la cual refiere que quien interpone un recurso de apelación no puede ser colocado en una posición más desfavorable de la que tendría en el caso de no haberlo interpuesto”.

Dicho sujeto fue detenido en febrero de 2020 cuando salía del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Según los reportes, El Lunares fue una pieza relevante para la Unión Tepito luego del arresto de El Betito. Un mes antes de su captura, en enero de 2020 fue detenido en Hidalgo por agentes de la Secretaría de Marina (Marina) y de la SSC, luego de que se había escapado a través de una red de vecindades interconectadas.

"El Chango" estaría relacionado con el delito de homicidio (Foto: Fuerza Civil Nuevo León/Archivo)

Mientras que en hechos recientes un presunto integrante del grupo criminal fue detenido en Nuevo León. Fue el pasado 19 de noviembre que fue capturado El Chango por agentes de Fuerza Civil.

A través de redes sociales, el reportero Ray Elizalde fue quien detalló que la persona detenida sería integrante de la Unión Tepito, mientras que reportes periodísticos como los de Milenio, señalaron que el sujeto asegurado sería uno de los líderes del grupo criminal que opera en la Ciudad de México.

El Chango fue detenido luego de que oficiales de seguridad se acercaron al lugar debido a que vieron a personas discutiendo cerca de un vehículo.