Club León vs Urawa Reds: dónde y cuándo ver EN VIVO el debut de los esmeraldas en el Mundial de Clubes

Dónde ver el Club León vs Urawa Reds, Foto: Archivo Infobae

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y este viernes enfrentará una prueba de fuego Nicolás Larcamón para llevar a su club a lo más alto dentro del plano internacional. A primera hora de este 15 de diciembre, los esmeraldas arrancarán un camino que no tiene vuelta atrás y jugarán de locales en el Prince Abdullah Al Faisal Stadium en punto de las 08:30 am, hora del centro de México la eliminatoria de cuartos de final del Mundial de clubes contra el campeón asiático Urawa Reds.

Para suerte de los internautas, el partido se transmitirá en FIFA+, en dónde podrán ver el partido de manera gratuita desde cualquier lugar que se encuentren. Los único pasos a seguir son: registrarse vía correo electrónico y proporcionar algunos datos generales, una vez completado esto podrán acceder desde cualquier partido al stream en tiempo real.

Nada está escrito pero los japoneses llegan de ser cuarto lugar en la J. League, y su última racha de siete partidos registra un récord de cinco derrotas, contra dos triunfos, tomando en cuenta los encuentros de Liga y Copa que han disputado, hasta el 6 de diciembre de este año. No será algo de confiarse pero puede ser un factor en lo anímico para que los mexicanos busquen dar la sorpresa.

Elías Hernández Histórico de León participará en el Mundial de Clubes Credit: Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports

¿Cómo le ha ido a los clubes mexicanos durante el mundial de Clubes?

En lo que respecta a representaciones de CONCACAF en el Mundialito, el Necaxa fue el primer equipo en ir a la competición y terminó en 3° Lugar durante el año 2000, posteriormente América ha ido tres veces y en dos ocasiones quedó en Cuarto lugar y la última en quinto. Pachuca sigue con tres participaciones quedándose con el quinto, cuarto y tercer lugar en 2017. Rayados de Monterrey es el equipo que más ha participado en la competición con cuatro apariciones, consiguiendo dos veces el quinto lugar y en las otras dos el tercero.

Cruz Azul y Atlante, llegaron a la competición para quedar en cuarto lugar. Asimismo Chivas protagonizó la actuación más vergonzosa de un equipo mexicano en la competición al conseguir el sexto lugar, perdiendo todos sus encuentros. Pese a nada más haber participado en una ocasión y en contraste con los tapatíos, los Tigres de la UANL, llegaron de manera sorpresiva a la Final del torneo, eliminando al campeón de la Copa Libertadores, el Palmeiras y enfrentando de tú a tú al Bayern Múnich, cayendo por la mínima en tiempo regular.

Tigres segundo lugar en el Mundial de Clubes (Foto: Instagram/clubtigresoficia)

La tarea de los panzas verdes no es sencilla, porque sí llega a concretar ganar su primer partido, en la siguiente prueba lo estará esperando Pep Guardiola y el Manchester City.