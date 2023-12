América vs Tigres: ¿Qué hará José Ramón Fernández si los de Coapa son campeones?

José Ramón señaló que es lo primero que hará en caso de que América sea campeón. Foto: Jovani Pérez

Se llevó a cabo el juego de ida de la Gran Final del Apertura 2023, mismo en el que Tigres y América igualaron 1-1 en el ‘Volcán’, dejando la serie abierta para la vuelta en el Estadio Azteca. Sin tener nada resuelto, el conocido periodista deportivo, José Ramón Fernández, quien también es conocido por su animadversión hacia el cuadro azulcrema, dio a conocer lo primero que hará en caso de que los de Coapa sean campeones el próximo domingo.

El fútbol mexicano, conocido por su pasión y rivalidades intensas, ha sido testigo de numerosas historias intrigantes y controversias a lo largo de los años. Una de esas relaciones que ha captado la atención de los aficionados al fútbol, es la clara animadversión de José Ramón Fernández hacia el cuadro azulcrema.

Joserra señaló lo primero que hará en caso de que América se proclame campeón de la Liga MX. Crédito: Futbol Picante

Tras culminar la final de ida, durante el programa ‘Futbol Picante’, se llevó a cabo un análisis del partido. Álvaro Morales, reconocido por su afinidad hacia el Club América, aprovechó la ocasión para dirigir una pregunta a José Ramón Fernández: “José Ramón, ¿cuál será tu plan el domingo cuando el América se corone campeón?”. Con agilidad, Fernández replicó con un toque de humor: “Birria”.

Al ser una respuesta poco esperada, todos los presentes en la mesa de debate no pudieron contener las risas al igual que el mismo Joserra y Álvaro Morales. No obstante, momentos después el ex periodista de TV Azteca externó su apoyo hacia los Tigres.

Rafael de Souza de Tigres UANL disputa el balón con Henry Martín (d) del América, durante la ida de la final del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, en el Estadio Universitario de Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra

José Ramón y su antiamericanismo

José Ramón Fernández, periodista deportivo reconocido en México, ha dejado en claro en varias ocasiones su posición crítica hacia el equipo de las Águilas. Esta animadversión, aparentemente arraigada, ha generado especulaciones y ha sido tema de discusión entre los seguidores del fútbol mexicano.

José Ramón perdió la paciencia y agredió a Jorge Pietrasanta en un programa de ESPN (Foto: YouTube/ ESPN Deportes)

Una de las razones que se ha sugerido para explicar esta tensión es la postura siempre crítica y analítica de Fernández hacia el desempeño del cuadro azulcrema en el terreno de juego. Como comentarista y analista deportivo, Fernández ha demostrado ser incisivo y no ha vacilado en señalar las debilidades y errores del equipo, lo que ha llevado a interpretaciones de animosidad por parte de los seguidores americanistas.