Taxista intenta ganarle el paso a un tren en Tlalnepantla y termina con la vida de su pasajera

(Foto: Especial)

Una mujer falleció la tarde de este jueves luego de que un taxista intentó ganarle el paso a un tren en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, quien viajaba como pasajera en la unidad, falleció debido al impacto. Incluso, el vehículo modelo Vento (Volkswagen), color blanco, fue arrastrado por varios metros en la avenida Ferrocarril, en la colonia Acueducto de Tenayuca.

El reportero Jorge Becerril dio a conocer en su cuenta de 𝕏 que el conductor del taxi solo resultó lesionado y fue trasladado al Ministerio Público, junto al operador del tren.

La intersección donde se produjo el siniestro es conocida por su afluencia vehicular y peligrosidad.

De acuerdo con habitantes de la zona, el taxi intentó ganarle el paso al tren y éste lo embistió y arrastró varios metros. La víctima era la pasajera. #Tlalne.



— JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) December 14, 2023

Las autoridades pidieron a los automovilistas no ser imprudentes al momento de cruzar la avenida para evitar tragedias similares en el futuro.

Para evitar un accidente contra el tren es importante que sigas algunas recomendaciones como:

Respetar las barreras y señales: Cuando te aproximes a un cruce de ferrocarril, asegúrate de detenerte cuando las barreras estén bajadas y las luces estén parpadeando. No intentes cruzar las vías hasta que las barreras se eleven completamente y las luces de advertencia se apaguen.

No confiar en los rieles para la seguridad: Nunca camines ni conduzcas tu vehículo a lo largo de los rieles del tren. Aunque parezca obvio, algunas personas subestiman la velocidad y la proximidad de los trenes.

(Foto: X/especial)

Evitar distracciones: Mantén tu atención enfocada al cruzar vías ferroviarias. Evita el uso de dispositivos electrónicos, audífonos o cualquier otra distracción que pueda impedirte escuchar o ver la aproximación de un tren.

No asumir que conoces el horario de los trenes: Los horarios pueden cambiar, y los trenes a menudo pueden aparecer en momentos inesperados. No asumas que sabes cuándo pasará un tren por una vía en particular.

Enseñar a los niños sobre seguridad ferroviaria: Los niños deben entender la importancia de mantenerse alejados de las vías del tren y la necesidad de obedecer las señales y advertencias ferroviarias.

Cruces peatonales designados: Utiliza solo los cruces peatonales designados y espera a cruzar hasta que estés seguro de que no se aproxima ningún tren. Cruza rápidamente y sin distraerte.

Concientización sobre la velocidad del tren: Los trenes pueden parecer moverse más lentamente de lo que realmente lo hacen. Nunca subestimes la velocidad de un tren y no intentes cruzar las vías si se aproxima un tren.

Mantener distancia de seguridad: No estaciones tu vehículo o permanezcas cerca de las vías del tren. Si tu vehículo se detiene en las vías, sal rápidamente y muévete hacia un lugar seguro.

