Cuándo sonó la alerta sísmica por primera vez en México

La alerta sísmica se utiliza en los simulacros. | Jovani Pérez

La alerta sísmica es una realidad con la que los mexicanos convivimos día a día. Los habitantes de la capital del país y de otros estados de la República conocen bien el sonido que emite la alerta cuando está a punto de temblar. Actualmente, tan sólo en la Ciudad de México, hay más de 13 mil altavoces que reproducen la grabación.

Pero la alerta sísmica, aunque cada vez está más presente en la sociedad, no es cosa nueva. De hecho tiene un origen muy particular: el terremoto de 1985. Y es que está a nada de que se cumplan 40 años de uno de los eventos que cambió a la sociedad mexicana para siempre.

El terremoto del 85 fue un desastre natural sin precedentes que ocasionó miles de muertes humanas y un sin fin de daños materiales. Fue tras esta situación que México entró en un nuevo proceso de educación con respecto a los sismos y a la forma de convivir con ellos.

México fue otro desde entonces. Los protocolos para enfrentar estos desastres comenzaron a ser difundidos, sin mencionar que aparecieron nuevos reglamentos de construcción. Y es este terremoto lo que dio origen a la aparición de la primera alerta sísmica de todo el mundo.

La historia de la alerta sísmica

Manuel de la Llata, fue seleccionado sin hacer casting para ser la voz de la alerta sísmica.

Un año después de que el terremoto destruyera a la Ciudad de México, se creó una sociedad civil llamada Centro de Instrumentación y Registro Sisimico (CIRES), enfocada en la investigación, la tecnología y la ciencia para desarrollar instrumentos destinados a mitigar los riesgos derivados de los sismos. Esta asociación sin fines de lucro fue liderada por Juan Manuel Espinoza Aranda, un ingeniero mecánico electricista egresado de la Facultad de Ingeniera, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Una de las grandes aportaciones del CIRES fue la creación del primer sistema de alerta sísmica. La herramienta fue desarrollada desde 1989 con el objetivo de alertar a la población en caso de sismo. El proyecto fue todo un éxito y comenzó a ser utilizado, en forma, desde el año 1991.

Como dato curioso, en el año 1993 se decidió buscar a Manuel de la Llata, un conocido locutor, para que le diera voz a la alerta y así ésta tuviera una esencia propia. El mencionado locutor fue la voz en español del Superman de Christopher Reeves, en los populares filmes de los años 80.

Cabe mencionar que para que suene la alerta sísmica se deben de cumplir varios lineamientos, entre ellos que la estimación de energía del sismo sea la necesaria o tomando en cuenta la magnitud y la distancia entre el epicentro y la ciudad en cuestión (magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 kilómetros, magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 kilómetros o magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 170 kilómetros).

Cuartoscuro

¿Qué hacer durante un sismo?

En primer lugar, siempre es recomendable guardar la calma, de esta manera podrás estar más consiente de tus acciones y estarás fuera de peligro más rápido. Es necesario evacuar de inmediato, seguir las instrucciones de los brigadistas, no correr, no gritar y no empujar a las personas que están a tu alrededor.

Por supuesto, no se deben usar elevadores, y una vez que salgas del edificio busca colocarte en una zona segura. Aléjate de edificios, postes de luz y cables. Para cuando el sismo termine, es necesario que suspendas la energía eléctrica y el suministro de gas. No enciendas velas, cerillos o cigarrillos. No difundas noticias falsas y siempre infórmate en medios oficiales.