AMLO insiste en iniciativa para reformar al Poder Judicial: “Está podrido”

El presidente reiteró su llamado a impulsar una reforma para el Poder Judicial. Crédito: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró sus críticas en contra del Poder Judicial, al acusar que los magistrados, jueces y ministros no actúan con integridad, “con honrosas excepciones”, por lo que insistió de nueva cuenta con impulsar una iniciativa de reforma para que quienes ocupen estos cargos sean elegidos por la ciudadanía.

En su conferencia mañanera de hoy, el mandatario dijo que considera al Poder Judicial un organismo que “está podrido”, haciendo un llamado a que se promueva su propuesta de iniciativa, a pesar de que no la ha presentado ante la Cámara de Diputados y el Senado.

Aseguró que él no contempla otra opción para “limpiar” al Poder Judicial, conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, más que el reformar la Constitución para que el pueblo elija a los representantes, como se vota por gobernadores, senadores y al presidente.

“Ya sabemos que el Poder Judicial no actúa con integridad y eso ya es de dominio público, también con honrosas excepciones, para no generalizar, pero el Poder Judicial está podrido. Y ojalá ayudaran todos ustedes a que se avance en el propósito de reformar el Poder Judicial y que se impulse la propuesta, porque yo no veo otra opción para limpiar al Poder Judicial más que la de aplicar el método democrático; que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros, así como se elije a los diputados, a los senadores, a los presidentes municipales, a los gobernadores, al presidente de la República.

“No veo otra posibilidad de limpiar al Poder Judicial está echado a perder, completamente, de arriba para abajo y de abajo hacia arriba, impera la corrupción”, afirmó en Palacio Nacional.

El presidente adelantó que hoy anunciará a quién asignará como ministra de la Suprema Corte, en sustitución de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien renunció a su cargo en el Alto Tribunal para sumarse al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum.

Esto, luego de que ayer el Senado invalidó por segunda ocasión la terna de propuestas de López Obrador para ocupar el cargo, que estaba integrada por Bertha María Alcalde, Lenia Batres y Eréndira Cruzvillegas.