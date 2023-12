Uriel Carmona, fiscal del Morelos, pierde fuero por mayoría de votos en Cámara de Diputados

Uriel Carmona perdió el fuero REUTERS/Margarito Perez Retana

Uriel Carmona, titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, perdió el fuero por mayoría de votos en Cámara de Diputados. La decisión fue tomada con 230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones.

“Queda expedida la facultad del Ministerio Público federal para ejercer la acción penal correspondiente en el momento en que lo determine respecto al ciudadano Uriel Carmona Gándara, fiscal General del Estado de Morelos, por los delitos de ejercicio ilícito de servicio público previsto en el artículo 214 fracción primera del Código Penal Federal y contra el funcionamiento del sistema nacional de seguridad pública previsto en el artículo 139 fracción IV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, declaró Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

La diputada federal refirió que la declaración de procedencia será remitida al Congreso del Estado de Morelos para que proceda como corresponda.

Legisladores celebraron la pérdida de fuero del fiscal de Morelos, entre ellos la diputada federal Andrea Chávez, quien en redes sociales declaró: “Con 230 votos a favor procede el desafuero en contra del Fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, por haber cometido el delito del ejercicio ilícito del servicio público. Ya se puede ejercer la acción penal contra él. ¡No más impunidad!”.

Defensa legal de Uriel Carmona acusa que el desafuero es revancha política

Gabriel Regino, representante legal de Uriel Carmona, afirmó que quitarle el fuero es una forma de revancha política y argumentó que la votación es sobre hechos prescritos.

“Estamos diputadas y diputados ante una revancha política disfrazada de proceso parlamentario de declaración de procedencia”.

En tanto Juan Gabriel Morales, agente del Ministerio Público, desechó el argumento de Regino y expuso ante los legisladores: “Vienen ahora a decirles a ustedes que un delito está prescrito, 105 del Código Penal, establece las reglas de la prescripción. Si hacemos las cuentas, el hecho fue cometido en el 2018, la regla mínima son de tres años, para el 20 que tuvo conocimiento la Fiscalía General de la República no estaban prescritos los delito”.

Cabe precisar que el desafuero de Uriel Carmona está relacionado con la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) hizo en 2020 por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público, ya que no habría cumplido con el requisito de aprobar los exámenes de control y confianza para ocupar el cargo.

El fiscal aseguró horas previas a la resolución en San Lázaro que no es culpable, por lo que no estaba inquieto. En un encuentro con la prensa manifestó: “Tengo conocimiento que ya se resolvió el dictamen y que van adelante con el proceso de desafuero en mi contra. Estoy tranquilo, yo no he cometido ningún delito; esa resolución final le compromete a la legislatura de Morelos. Será el Congreso de mi estado que enóloga o no lo determine en Congreso de Diputados”.

Conviene recordar que Carmona estuvo en prisión señalado por presuntamente incurrir en entorpecimiento de la procuración de justicia y desviación de la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda López, aunque consiguió un amparo que le permitía seguir su proceso en libertad, fue reaprehendido, acusado de presunta tortura en contra de Luis Alberto Ibarra Martínez alias “El Diablo”, durante su estancia en el Centro de Reinserción Social Morelos.

Finalmente Carmona fue puesto en libertad el pasado 22 de septiembre y cuatro días más tarde reasumió funciones como fiscal de Morelos. En su momento declaró que no había descartado la posibilidad de renunciar a su cargo.

Se prevé que el fiscal sea llamado a declarar en San Lázaro, en relación a los delitos de los que se le acusa.